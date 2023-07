Zběsilá elektrifikace je nesmyslné pomatení. Podle Toyoty lidé musejí dostat na výběr, alternativy jsou jasné

Uspěchaný přechod na elektromobilitu je optimistickou vizí Evropské unie. V reálu ale může plán zkrachovat na neochotě lidí ji přijmout jako jedinou možnost. Není vhodná pro každého a podle Toyoty by měli mít lidé možnost alternativních řešení.

Ačkoliv mnoho evropských automobilek spustilo masivní vlnu elektromobility, Toyota v tomto ohledu zachovává chladnou hlavu. Své portfolio staví zejména na hybridních modelech, které jsou pro mnohé snadněji skousnutelným mezičlánkem mezi konvenčním a čistě elektrickým pohonem. Jakýmsi průzkumníkem elektromobility je v případě Toyoty pouze bZ4X.

Dynamický rozvoj trhu s elektromobily v Evropě byl z velké části postaven na dotacích, daňových úlevách a různých zvýhodněních, která postupně ubývají. A s tím klesá i zájem o bateriová auta. Například Volkswagen prodlouží odstávku sektoru elektromobilů v Kolíně a k srpnu propustí 500 zaměstnanců. Důvod? Modely ID.4 a ID.7 se neprodávají podle plánu. Generální ředitel čínské divize Volkswagenu Ralf Brandstaetter upozornil na hrozbu přehřátí a kolapsu trhu v Číně.

Předseda představenstva Akio Toyoda, který zastával i funkci generálního ředitele Toyoty, je přesvědčen, že lidé by měli mít nadále možnost výběru, a ne vnímat elektromobilitu jako jedinou nucenou cestu. Je bláhové si myslet, že zákazníci bez snadného přístupu k nabíjecí infrastruktuře s radostí ihned přejdou na bateriové vozy.

To samozřejmě neznamená, že jde pro Toyotu o okrajovou záležitost. Aktuálně pracuje na nové generaci baterií s dojezdem kolem 1500 kilometrů a schopností získat energii potřebnou pro ujetí 965 kilometrů během 10 minut. Do sériových vozů by se akumulátory měly dostat v roce 2026.

Podle Toyody je vhodným doplňkem vodíkový pohon, kterému se Toyota dlouhodobě věnuje v rámci modelu Mirai, jež se dočkal už druhé generace. Připomeňme si také zprávu ze začátku loňského roku, kdy si Toyota objednala u Yamahy výzkum velkoobjemového spalovacího motoru na kapalný vodík. Japonský výrobce automobilů s vodíkovým pohonem sklízí četné úspěchy v motorsportu, což dokazuje, že je schopen poskytnout špičkový výkon. Třetím možným řešením je syntetické palivo. To se ale stále potýká s nízkou produkcí a vysokými komerčními náklady.