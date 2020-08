Závody Formule E poprvé jako mistrovství světa. S ABB po boku plánují uvedení vozů třetí generace

Mistrovství ABB FIA Formule E přinese řadu změn, včetně těch ve využívaných technologiích. Díky novým přenosným rychlonabíjecím stanicím, které poskytne titulární partner šampionátu technologická společnost ABB, bude mimo jiné už v roce 2022 umožněn přechod na nové vozy třetí generace (Gen3).

Závody formulí s přidanou hodnotou

Spolupráce organizátorů Formule E s jejich hlavním partnerem ABB je už léty prověřená. Název společnosti, která za jeden ze svých hlavních pilířů považuje právě podporu a rozvoj e-mobility, figuruje na všech oficiálních materiálech světové série už od jejího čtvrtého ročníku. Jde o logickou synergii – Formule E jsou doposud jedinými závody s globálním zásahem, které ve všech svých aspektech spoléhají výlučně na elektrickou energii. Přechod na vozy Gen3 si vyžádá ještě další zlepšení – taková, které právě ABB jako lídr v oboru může poskytnout.

Vize ekologicky šetrných závodů, kterých se účastní lehká a zároveň extrémně rychlá vozidla, rozvíjí původní záměr otců zakladatelů z roku 2011. Tehdy se podoba klima nezatěžujících, zato divácky fascinujících přehlídek nadčasově rychlých formulí začala rodit v hlavách prezidenta FIA Jeana Todta, španělského businessmana a dnešního šéfa Formule E Alejandra Agaga, a Antonia Tajaniho, tehdejšího italského politika, budoucího předsedy Evropského parlamentu. Tajaniho politický vliv v počátcích pomohl, protože politik platil v té době za jednoho z nejhlasitějších propagátorů e-mobility. Snížení emisí oxidu uhličitého a zviditelnění výhod hybridních i plně elektrických vozidel – to vše nový formát sportovního eventu s celosvětovým dopadem sliboval.

Po devíti letech a šesti fascinujících sériích můžeme konstatovat, že zakladatelé mohou být spokojeni. To, že FIA od letošní sezóny povýšila závody Formule E do kategorie mistrovství světa, dokazuje, o jak výjimečný projekt se jedná. Doteď byla tato kategorie totiž vyhrazena pouze a výlučně pro šampionát Formule 1. Intenzivnější zapojení ABB navíc dokáže současnou podobu série ještě více posunout směrem k digitální budoucnosti.

Připravte se na Gen3

„Mistrovství ABB FIA Formule E není jen obyčejný závod,“ nechal se slyšet Tarak Mehta, prezident ABB Elektrotechnika: „Je to příležitost, jak vyzkoušet inovace na poli elektromobility, dohnat průmysl k větší společenské odpovědnosti, a tím přispět ke zdravějšímu a čistšímu životnímu prostředí,“ slibuje si. Firma pro devátou sezónu, která se pojede během let 2022 a 2023, dodá pro potřeby jednotlivých stájí své přenosné rychlonabíjecí stanice. Ty nejen že umožní simultánní dobíjení dvou vozidel, ale také urychlí přechod na formule třetí generace.

Formule E začínala zkraje předchozího desetiletí s vozy Spark-Renault SRT 01E. Během pilotního ročníku byly všechny poháněny motory dodávanými automobilovým gigantem McLaren. Poté se ale restrikce uvolnily – každá stáj mohla využívat součástek podle vlastního výběru. Závody se tak staly exhibicí pokroků e-mobility. V roce 2018 se přešlo na druhou generaci. Tyto stroje dokážou díky schopnosti akcelerace maximalizovat rychlost až na 280 km/h, což odpovídá výkonu mezi 200 až 250 kW/h. Gen3 průběh závodů urychlí ještě víc – slibuje se výkon v rozmezí 300 až 350 kW/h!

Duchovní otec Formule E Alejandro Agag si nemůže harmonii mezi sportovním a technologickým sektorem vynachválit: „Od té doby, co se k nám ve čtvrté sezóně ABB připojilo, pracujeme na vývoji nových vylepšení, která budou způsobilá i k využití na reálných silnicích. Máme přitom stále na paměti náš původní závazek – představit široké veřejnosti elektrovozy jako skutečnou alternativu, jejímž využíváním pomůžeme naší planetě.“ Nutno dodat, že kromě toho organizátoři poskytují i řadu neopakovatelných zážitků fanouškům tohoto unikátního sportu.

Ryze městská exhibice pokroků v automobilovém průmyslu

Diváci v České republice a na Slovensku mohou všechny jízdy ABB FIA Formule E sledovat v exkluzivních živých přenosech s komentáři odborníků na sportovním kanále Eurosport. Jako mediální partner rok co rok zprostředkovává fanouškům po celém světě zážitky z těch nejambicióznějších závodních okruhů v nejkouzelnějších metropolích.

ABB FIA Formule E totiž primárně skutečně je o závodech rychlých aut v městských kulisách. Všechny závody mají osobitý punc – šponování rychlosti na speciálních tratích vytvořených pouze pro tyto účely ve městech jako je Řím, Monako, New York, Berlín, Londýn, Santiago de Chile, Marrákeš nebo Ciudad de Mexico. A další a další velkoměsta usilují o to, aby se po jejich bok mohla zařadit. Letošní, kvůli pandemii COVID-19 okleštěný ročník, se měl nově jet například i v jihokorejském Soulu. Bez nadsázky by se tyto závody tak daly nazvat i jistou výzvou pro urbánní plánování – to, co jsou stavitelé drah někdy schopni vybudovat za tratě, hraničí až s genialitou. Důkazem toho je například berlínský okruh v areálu mezinárodního letiště Tempelhof. Fascinující městské scenérie – další trademark přeborů ABB FIA Formule E.

Jediné plně elektrické závody monopostů jsou ale neméně o technologické dokonalosti strojů a schopnostech závodníků pružně reagovat na nenadálou změnu podmínek. Mezi jednotlivými jízdami tratě většinou procházejí takovými úpravami, které před ně kladou čím dál náročnější výzvy, čímž se zvyšuje i divácká atraktivita. Některá kola se tedy například jedou pozpátku, bývají přidávány další zatáčky, či jsou na trať umisťovány nové překážky. Jednotlivé závodní stáje pak soupeří o to, která z nich má nejlepší předpoklady na ně pružně reagovat. Není překvapením, že své zastoupení zde už tradičně mívají téměř všichni automobiloví výrobci globálního charakteru, včetně Audi, Nissan, Porsche, Mercedes-Benz, BMW nebo Jaguar.

Kvadrumvirátu Formule E, FIA, ABB a Eurosportu vděčíme za to, že je něco takového vůbec možné, a že každý může být aspoň virtuálně u toho. Není bez zajímavosti, že tyto přebory už začínají inspirovat i další organizátory auto-moto soutěží. Zrovna nedávno Eurosport oznámil, že vstupuje jako mediální partner i do nového projektu Extreme E. V tomto případě půjde o závody offroad trucků, po vzoru tradiční Rallye Dakar, ovšem taktéž plně poháněné elektrickou energií.