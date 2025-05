Závodní Land Rover Defender už piluje formu pro Dakar. Od sériovky se příliš nezmění

Land Rover, respektive dnes už jeho samostatná značka Defender, potvrdil v lednu letošního roku účast na legendární Rallye Dakar a nyní už nově založený tovární tým sdílí první reálné kroky směřující ke startu v lednu 2026. V saharské poušti Maroka totiž značka dokončila rané testování prototypu Defender Dakar D7X-R, který se utká v nové „Stock“ kategorii pro sériově vyráběné vozy.

Jak už britská automobilka dříve potvrdila, její závodní speciál bude vycházet z extrémní varianty Defender OCTA. V rámci pravidel si tedy soutěžní provedení ponechá hliníkovou platformu D7x, převodovku a uspořádání hnacího ústrojí jako sériové Defendery. Konkrétně mluvíme o twin-turbo V8 o objemu 4,4 litru (původem od BMW) ve spojení s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Zda si motorizace do závodů ponechá mild-hybridní konfiguraci a výkon 635 koní (467 kW), jako v sériovém voze, to značka zatím neupřesňuje. Také karoserie soutěžních vozů mimochodem vznikají na normální lince ve výrobním závodě Jaguar Land Rover ve slovenské Nitře. Do kategorie „Stock“ na Dakaru nasadí tým celkem tři vozy D7X-R, kdežto ve zbývajících kolech terénního šampionátu FIA W2RC budou závodit dva vozy.

Před startem své celkem tříleté kampaně v šampionátu oznamuje Defender také první tovární piloty. Do testů v Maroku se již pustil čtrnáctinásobný vítěz Rallye Dakar Stéphane Peterhansel, který těžkou rallye v minulosti absolvoval na motocyklu i v automobilu. Francouzského pilota doplní mladý talent Rokas Baciuška, který už ve W2RC získal řadu pódiových umístění a v roce 2022 debutoval na Rallye Dakar jako nejmladší Litevec (22 let), který se této soutěže zúčastnil. Třetího pilota pro Dakar a navigátory jezdců oznámí tým později.