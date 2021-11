Závodní Corvette pro všechny. Nová Z06 GT3.R zamíří do rukou soukromých týmů

Přiostřenou silniční variantu Z06 poslední generace Corvetty nám Chevrolet představil teprve nedávno. Teď nicméně americká značka tahá z rukávu další variantu, přesněji další závodní variantu. Po úspěšném nasazení speciálu C8.R pro tovární týmy se na okruhy vydá i nejnovější Z06 GT3.R, kterou začne Chevrolet nabízet i soukromníkům.

Jednoduše tedy koukáme na Corvette Z06 v závodní specifikaci kategorie GT3, která si nicméně z původního závoďáku C8.R bere například některé prvky aerodynamiky a používá i stejné hliníkové šasi. Uprostřed nadále pracuje 5,5 litrový V8 s plochou klikovou hřídelí, dle regulí jednotlivých šampionátů produkující mezi 500 a 600 koňmi (368-441 kW).

U Chevroletu je to mimochodem poprvé, co automobilka nabízí svou závodní Corvettu širší veřejnosti, tedy i amatérským týmům a závodníkům, respektive každému, kdo má dostatek peněz a zkušeností vyrazit do některého z šampionátů pro vozy kategorie GT3.

Cenovku samotného závoďáku Z06 GT3.R značka teprve zveřejní, stejně jako určité možnosti tovární podpory pro týmy. Ostatně do akce má novinka ještě daleko, poprvé by měla vyrazit na tratě v sezóně 2024.

Galerie doplněna o Chevrolet Corvette C8.R.