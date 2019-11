Závodní BMW M2 CS naplno využívá potenciál silniční verze. Vyjde na stejné peníze

Závodní verze BMW M2 CS je určena soukromým týmům, které se závoděním třeba teprve začínají. Pro ty, kteří to myslí opravdu vážně a chtěli by soutěžit profesionálně, tu jsou závodní verze vozů M4 a M8. Neznamená to ale, že M2 CS Racing je nějaké ořezávátko. Ba naopak, normální smrtelník by ho měl opravdu plné ruce.

Jak říká sám Jens Marquardt, vedoucí divize BMW Motorsport: „S BMW M2 Racing pokračujeme v tradici poskytování ambiciózním týmům a řidičům cenově dostupnou cestu k závodění“. V řeči BMW to znamená v přepočtu 2.440.000 Kč. Na tolik vás mimochodem vyjde i silniční verze.

Motor je shodný se silniční verzí. Řadový šestiválec vám BMW naladí od 280 do 365 koní, záleží na třídě, ve které budete soutěžit. Chystá se ale i verze s výkonem 450 koní, což je hodnota silniční specifikace. Výkon se přenáší na zadní kola pomocí 7stupňové automatické závodní převodovky.

Součástí balíčku jsou i brzdy Alcon, tlumiče Sachs, 18palcová kola s pneumatikami Michelin a nastavitelné stabilizátory podvozku. BMW zatím neposkytuje fotografie interiéru, ale závodní skořepiny a homologovaná klec jsou jistotou. První kousky dorazí k týmům v polovině příštího roku.

Galerie doplněna o standardní M2 CS.