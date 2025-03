Závod BMW v Lipsku slaví 20 let. Rodiště řady 3 nebo i8 má za sebou 3,75 milionu vozů

Přestože by se uvedení páté generace BMW řady 3 (E90) nemuselo zdát natolik vzdálené v minulosti, bude tomu již 20 let, co „trojkový“ sedan oficiálně zahájil sériovou výrobu v tehdy zbrusu nové továrně BMW Group v Lipsku. V rámci letošního výročí se proto automobilka ohlíží za historií závodu, vypichuje zajímavá čísla ze statistik a v infografice (viz galerie) taky shrnuje všechny zde dosud vyráběné modely.

Přesněji začala řada 3 sjíždět z výrobní linky 1. března 2005, a zatímco v době plánování závodu se počítalo s výrobou 650 vozů denně, dnes dosahuje produkční kapacita až na 1300 vozů. Od zahájení provozu pak sjelo z výrobních linek celkem 3,75 milionu vozů napříč 20 různými modely BMW a rovněž Mini.

Současně se tedy v Lipsku vyrábí celkem čtyři modely se třemi různými typy pohonu dvou různých značek – všechny přitom na stejné výrobní lince: BMW řady 1, řady 2 Active Tourer (včetně plug-in hybridní verze), řady 2 Gran Coupé a taktéž Mini Countryman v plně elektrické i konvenční variantě. Domovem aktuální řady 3 (G20) je teď mimochodem na německé půdě závod v Mnichově.

Obdobně jako další automobilové závody se i Lipsko v průběhu let dočkalo řady modernizací a rozšíření. Do místní výroby BMW dosud investovalo přes 5 miliard eur. V tomto ohledu stála továrna také u zrodu elektromobility BMW, jelikož v letech 2013 až 2022 sjelo z výrobních linek přes 250.000 elektromobilů i3. V roce 2014 následoval také start výroby plug-in hybridního sporťáku i8, kterého do roku 2020 vzniklo 20.500 kusů.

Flexibilitu výrobních linek v Lipsku potvrdilo v roce 2014 i uvedení řady 2 Active Tourer, jakožto prvního modelu BMW s pohonem předních kol. Kompaktní MPV totiž začalo sjíždět ze stejné linky jako zadokolky řady 1 či první generace X1. Další podstatné rozšíření závodu přišlo se zahájením výroby elektrického Mini Countryman v roce 2024, kdy v Lipsku odstartoval celý proces výroby vysokonapěťových baterií, určených i pro modely BMW.

Postupně s vývojem továrny samozřejmě rostl i počet zaměstnanců. V době zahájení provozu zde pracovalo zhruba 2600 zaměstnanců, dnes jich je přibližně 6800. A jelikož závod v Lipsku v současnosti prochází dalším rozšiřováním a modernizací v rámci příprav na budoucí modely, počet pracovních míst se v blízké době opět zvýší.

Klíčové milníky závodu BMW Group v Lipsku: