Zasloužila si tato jména, nebo ne? 7 případů, kdy automobilky znesvětily legendy z minulosti

Marketing, nostalgie, dědictví… někdy se návrat slavného jména u automobilky povede, někdy by však fanoušci nejradši popadli vidle a pochodně.

Zatímco filmový průmysl je v posledních letech plný remaků a na sílu vytvořených pokračování slavných bijáků, ekvivalentem v automobilovém průmyslu může být oživování jmen známých či přímo ikonických modelů z minulosti. Výrobci to můžou myslet dobře, přesto nelze nevycítit určitou vypočítavost s pokusem zahrát na nostalgickou strunu, samozřejmě pod záměrem silné propagace dříve populární jmenovky.

Mnohdy se návrat legendy do moderní doby dokonale povede. Namátkou lze zmínit Alpine A110 nebo Toyotu Supra, v novodobé podobě oblíbené a opěvované sporťáky respektující svůj vlastní původ. Ani přerod konvenčního spalováku na elektromobil nemusí vůbec být špatný. Návrat Renaultu 5 se francouzské automobilce povedl nejen po designové stránce, původní zaměření hatchbacku do města si totiž novinka taky ponechala.

Pokud značka dokáže udržet kouzlo původního modelu (nebo celé řady), respektive jeho charakter, pro který se zapsalo do automobilových dějin a do paměti mnohých fanoušků, nezbývá než sklidit poklonu – navíc v dnešní době obřího počtu legislativních nařízení, se kterými může být udržení zmíněného „kouzla“ předchůdce o to složitější.

Mnohdy se ale návrat legendy v očích nás, automobilových nadšenců, nepovede vůbec. Po letech udržené slávy dojde ke vzkříšení jména pro model, který nemá s originálem nic společného, výrazně změní segment, design, charakter, samotný význam v portfoliu automobilky nebo všechno dohromady... a výsledná novinka je při ohlédnutí na minulost jen smutnou vyžírkou slavného předchůdce.

Na tyto smutné případy se koukněte do komentované galerie…