Zaměstnanci Porsche Česká republika pomáhali na jižní Moravě

Zaměstnanci importéra uskutečnili sbírku, v níž se podařilo vybrat 54 500 Kč. Jejich firma vybranou částku zvýšila o dalších 460 000 Kč. Společnost Porsche Inter Auto, největší prodejce vozů koncernu Volkswagen v ČR, přidala dalších 500 000 Kč. Na pomoc postižené Moravě tak od dceřiných firem Porsche Holding Salzburg odešlo více než jeden milion korun. Částka byla věnována na transparentní účet obce Mikulčice, který měl nejméně finančních prostředků.

Mimo finanční pomoci se zaměstnanci Porsche ČR rozhodli pomoci přímo na místě. V rámci projektu Volunteering Days, kdy Porsche ČR poskytne jeden pracovní den za rok každému zaměstnanci na aktivní podporu sociálních a charitativních projektů, odjel do Mikulčic tým osmi lidí. „Byl to velmi silný zážitek. Kromě zničených domů jsme slyšeli i spoustu dojemných příběhů lidí,“ komentuje Martina Hlůžková, jedna z dobrovolnic. Za jeden den se týmu Porsche ČR podařilo postavit a provizorně zakrýt dvě střechy, ručně zbourat dvě stěny zničených domů a odklidit suť. „Práce je tam ovšem ještě mnoho a rekonstrukce domů i celé obce potrvá několik měsíců. V srpnu proto pošleme do vesnice další tým dobrovolníků,“ říká Franz Pommer, jednatel společnosti.

Společnost Porsche ČR dlouhodobě a systematicky podporuje projekty přispívající nejen ke zlepšování životního prostředí, ale i zkvalitňování života obyvatel a udržitelného rozvoje. V letošním roce například pokračuje dlouhodobá podpora neziskové organizace SOS dětské vesničky. V minulých letech firma podpořila např. charitativní projekt Plešouni, Nadační fond Emil, Linku bezpečí, dětský domov v České Kamenici a Unhošti nebo Světové hry handicapované mládeže.