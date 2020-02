Zákazníci doplácejí na ostudnou chybu Tesly. Oficiální vyjádření radost nepřidá

Když si koupíte ojeté auto, patrně budete předpokládat, že ho dostanete se všemi funkcemi, které měl k dispozici předchozí majitel. U Tesly to teď ale bylo jinak. Novému majiteli byla na dálku deaktivována příplatková funkce Autopilota, přestože ji původní majitel auta ve výbavě měl. O kauze informuje server Jalopnik.

Tesla vykoupila ojetý Model S od původního majitele s tím, že pak ojetinu zkontroluje a nabídne v aukci dále do dealerství. To je standardní postup a v USA si tak můžete přijít k levnější ojeté Tesle přímo od výrobce se zárukou, že je auto zkontrolováno a vše v něm funguje, jak má. V tomto případě Tesla v aukci sama deklarovala, že je auto vybaveno Autopilotem. S touto informací si jej vzalo do prodeje jedno z dealerství a následně auto putovalo k novému majiteli, který rovněž vůz kupoval s tím, že je příplatkovým Autopilotem vybaven. Jenže záhy o funkci přišel.

Nezaplatili jste, nebudete mít Autopilota

Vůz měl volitelnou výbavu „Enhanced Autopilot“ v hodnotě 8000 dolarů, tj. cca 183 tisíc korun, což bylo při prodeji inzerováno přímo Teslou. Jenže tři dny po prodeji Tesla provedla „vzdálený audit vozidla“ a v jeho rámci aktualizovala software na nejnovější verzi. Tím však také odstranila funkci Autopilot se schopností autonomního řízení.

Tesla toto potvrdila v dokumentu, kde je uvedeno, že Autopilot byl odstraněn, protože se ukázalo, že ho měl zákazník aktivovaný omylem. Za aktivaci funkce původní majitel údajně nezaplatil.

Ale v předávacím protokolu ojetého vozu nebylo o odstranění Autopilota ani slovo, funkce v autě měla být. Nový majitel proto odvezl svůj vůz do servisního střediska. Od technické podpory se dočkal odpovědi, že Tesla zjistila, že někteří zákazníci měli funkci aktivní, aniž by za ni zaplatili. Proto byl proveden audit a na takových vozech byla funkce vypnuta.

„Podívali jsme se na vaši historii nákupu a bohužel Full-Self Driving nebyla na seznamu funkcí, za které jste zaplatil. Omlouváme se za zmatek. Pokud máte stále zájem o tyto doplňkové funkce, můžeme zahájit proces zakoupení upgradu.“ uvedla Tesla ve vyjádření zákazníkovi.

Funkce mohou přibývat, ale i ubývat

Nový majitel samozřejmě není zdaleka sám, kdo má podobnou zkušenost a o Autopilota přišel. Na internetu lze dohledat příběhy jiných majitelů, kteří zažili podobné nepříjemnosti. Příklad ale ukazuje, že možnost aktualizace softwaru auta na dálku nemusí mít jen tu příjemnou vlastnost, že do auta budou funkce přibývat, ale že mohou nastat i případy, kdy o některé funkce přijdete.