Zajímavý nápad od Porsche: Do klasických aut teď šetrně dostanete infotainment

Porsche ještě lépe propojilo digitální svět s klasickým. Vylepšilo totiž svůj dotykový infotainment Porsche Classic Communication Management (PCCM), který je dostupný ve dvou variantách a dá se implementovat do většiny starších vozů ze Stuttgartu. Pokud tedy některý ze starších vozů Porsche vlastníte, můžete si do něj šetrně dostat navigaci i zrcadlení mobilního telefonu.

Klasická varianta PCCM pasuje do slotu 1-DIN a PCCM Plus je pro 2-DIN sloty. První a menší varianta pasuje například do klasických modelů 911. Patří ale i do modelů 924, 944 nebo i 959. Větší variantu dostanete pouze do Porsche 911 generace 996 a do první generace Boxsteru.

První varianta si dokonce zachovává analogová tlačítka po stranách a displej má tak úhlopříčku pouze 3,5“. V obou případech ale dostanete navigaci, rádio DAB+ a propojení s Apple Carplay. Nutno podotknout, že pro správné fungování navigace je nutné zakoupit aktualizované mapy na SD kartě za 2290 Kč.

Majitelé telefonů s operačním systémem Android se bohužel s menším infotainemntem nepropojí. U PCCM Plus s tím ale není problém. První varianta do starších vozů vyjde v přepočtu na 36.500 Kč. PCCM Plus pak na 40.800 Kč. Porsche doporučuje instalaci systému v některém z oficiálních servisů.