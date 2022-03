Zajímá nás váš názor: Který z nominovaných vozů by se měl stát Autem roku 2021/2022 v ČR?

V polovině příštího týdne proběhne první kolo oficiálního testování kandidátů o titul Auto roku 2021/2022 v České republice. Kdyby byla volba na vás, jaký vůz byste zvolili?

Anketa Auto roku v České republice se dlouhodobě potýká s rozporuplnými reakcemi veřejnosti. Jedni tvrdí, že vždycky musí vyhrát Škodovka, ať je jakákoliv, jiní kritizují výběr nominovaných aut a další považují titul za bezcenný a nevypovídající o kvalitách vozů. Ať patříte do jedné z vyjmenovaných skupin, nebo k anketě zaujímáte úplně jiný postoj, měli byste vědět, že se další ročník naplno rozjede už příští týden. I vzhledem k pandemické situaci, se kterou se celý svět potýkal nejméně poslední dva roky, došlo ke sloučení dvou ročníků ankety do jednoho. Letos se tedy nebude volit pouze Auto roku 2022, ale rovnou nejlepší vůz loňského a letošního roku.

První kolo testování kandidátů na titul Auto roku 2021/2022 absolvuje porota složená z motoristických novinářů už příští čtvrtek. Kompletní přehled nominovaných vozů jsme publikovali už dříve a najdete jej i v přiložené galerii tohoto článku. Protože je doba taková, jaká je (a finálová sestava COTY je toho důkazem), nechybí řada aut do zásuvky – třeba modely e-tron GT a Q4 e-tron od Audi, BMW i4, Cupra Born, Ford Mustang Mach-E či Škoda Enyaq iV, nechybí však ani vodíková Toyota Mirai. Klasiky potěší přítomnost nové Dacie Jogger, Subaru Outback, nového Volkswagenu Taigo či Škody Fabia čtvrté generace.

S úrovní české ankety Auto roku jsem v minulých letech „bojoval“ i já (tady najdete důvody), pro letošní rok jsem se však rozhodl přijmout nominaci a znova se podílet na volbě. Svaz dovozců automobilů (SDA), vyhlašovatel ankety, měl společně s pořádající agenturou dost času na to připravit vše potřebné, zejména zajistit všechny vozy pro testování odbornou porotou.

Osobně mám pár tipů na možné vítěze, protože jsem ale ještě nevyzkoušel všechny nominované vozy, zatím si je nechám pro sebe. Aktuálně už na stránkách ankety běží také hlasování veřejnosti a seznam nominovaných aut je obohacen například o Ferrari Roma a SF 90, Chevrolet Corvette či Rolls-Royce Ghost. Hlasovat může prakticky každý (dokument s pravidly ke stažení zde), což nám vnuklo nápad oslovit také vás, čtenáře Autorevue.cz.

Pokud byste měli vybrat pět aut ze sestavy určené pro odbornou část ankety, která by to byla? Odborná porota v prvním kole vybírá pět vozů bez nutnosti zdůvodnit své rozhodnutí (pravidla pro první kolo volby uvádíme níže), pokud však do diskuse pod tímto článkem uvedete i důvody vaší volby, zlobit se samozřejmě nebudeme. Diskusi poté projdeme a zhodnotíme v jednom z dalších článků.

První kolo volby: Volební procedura

Každý člen poroty vybere ze seznamu pět vozů, které považuje ze subjektivního pohledu za nejlepší, a uvede je na hlasovací formulář, který odešle na adresu vyhlašovatele ankety. V tomto kole se vybrané automobily nebodují a nerozhoduje ani porotcem uvedené pořadí. Při shodném počtu hlasů na pomezí finálové pětice může postoupit do 2. kola i více vozů se shodným počtem nominací. Pokud porotce nezašle svůj hlas v prvém kole volby, nebo je jeho hlas neplatný (např. uvede více aut než pět, případně zařadí automobil, který na seznamu nominovaných vozů není, či jinak nedodrží regule ankety), ztrácí právo hlasovat v kole druhém.