Zájemci o Porsche 718 Cayman a Boxster by si měli pospíšit. Brzy z nich budou jen elektromobily

Porsche by rádo v roce 2025 prodávalo vyvážený poměr elektromobilů k modelům se spalovacími motory. Od roku 2030 už by bezemisní vozy měly tvořit 80 % registrací. Není divu, že benzín přestaneme tankovat i do 718 Cayman a Boxter.