Žádné plány na víkend? Šikovná aplikace vás přenese do ulic měst z celého světa

Začnu trochu osobněji. Vždycky jsem se chtěl podívat do Havany, protože mě fascinuje představa ulic lemovaných starými americkými bouráky, které by dnes kdekdo měl za bezcenný šrot. Než (a jestli vůbec) se tam podávám, uběhne spousta času, aplikace Drive & Listen mě ale utvrdila v tom, že má smysl si za tím jít.

Pokud jste o této aplikaci nikdy neslyšeli, nejste jediní. Mě na ni upozornil článek kolegů z webu Živě.cz, vydaný 17. června. Webová aplikace je velice jednoduchá, ale zároveň dokáže sežrat ohromné množství času. Prostřednictvím nabídky na pravé straně vás přenese do provozu významných měst světa, třeba do zmíněné Havany, ale i Pekingu, Los Angeles, Moskvy i Prahy. Nebo do Wu-Chanu, který ještě nedávno řešil celý svět...

Slyšíte venkovní ruchy, lokální rádia, zkrátka všechno jako ve skutečnosti, ale z pohodlí domova. Aplikace dovoluje i proklik na zdroj videa. Videa z kamer uchycených v autech pocházejí z YouTube a jsou běžně k dohledání. A třeba Amsterdam si můžete vychutnat ve 4K kvalitě. Nejde o provoz v reálném čase, aspoň se ale můžete podívat, jak vypadá zima v Oslu či Stockholmu, kopce v San Franciscu nebo dopravní zácpa v New Yorku.