Záchranářská ulička: Jak má správně vypadat? A co hrozí, když ji využijete?

Ulička sloužící na víceproudých silnicích k zajištění plynulého a včasného zásahu záchranářů u nehod byla v ČR probíraným tématem minulý rok. Zákon o provozu na pozemních komunikacích totiž přišel s novelou, která tvorbu uličky standardizovala podle okolních zemí. Když jde o vteřiny, samozřejmě se hodí přesně vědět, jak udělat dostatečné místo záchrance či hasičům jedoucím k nehodě, ať už se nacházíte kdekoliv po Evropě.

Co říká o záchranářské uličce zákon?

V oficiálním znění § 41 odstavce 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích stojí:

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.

Jak má tedy v praxi záchranářská ulička vypadat?

Povinné je tvořit uličku mezi levým a přiléhajícím pruhem. Pokud se už tedy nacházíte v levém pruhu, pokusíte se natlačit co nejvíce doleva, řidiči v přiléhajících pruzích (prostředním a pravém) začnou uhýbat co nejvíc doprava. Nutný je ovšem mít na paměti i dostatečný odstup od okolních vozidel v koloně z důvodu manévrování. Vzniklá ulička by měla mít na šířku minimálně 3 metry.

Nějaké další tipy k takové situaci?

Pomůckou k tvorbě záchranářské uličky může být vaše pravá ruka (viz galerie), kdy palec znázorňuje levý pruh, mezera mezi ostatními prsty uličku pro záchranáře a ostatní prsty přiléhající pruhy.

Pokud jste byli z informačních tabulí informování o nehodě před vámi nebo již vidíte tvořící se kolonu, uličku vytvářejte již při příjezdu do kolony. Nečekejte, až uslyšíte sirény.

Jaké hrozí postihy?

Za neoprávněné použití vytvořené uličky vám hrozí pokuta až 2500 Kč. V minulosti už také došlo k případům, kdy někteří řidiči použili záchranářskou uličku k odjezdu z kolony zpět na nejbližší sjezd. V tu chvíli se tedy dopustili otáčení a jízdy v protisměru na dálnici, za což hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun, odebrání ŘP na jeden rok a sedm trestných bodů.

Záchranářskou uličku mohou využít pouze:

- Vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják, tj. policie, sanitky, hasiči).

- Vozidla správce pozemní komunikace.

- Vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky.

V galerii najdete chytrou infografiku od portálu Bezpečné cesty, která všechno důležité o záchranářské uličce shrnuje dohromady.