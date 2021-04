Začal jako čára v písku, teď je legendou. Znáte příběh prvního Land Roveru?

Británie sehrála během 2. světové války jednu z nejdůležitějších rolí. Po neúspěšném pokusu pomoci Francouzům na začátku 40. let plánovali Němci invazi i na Britské ostrovy. Nejdříve bylo ale nutné získat vzdušnou převahu, což vyústilo v Bitvu o Británii, jednu z největších událostí 2. světové války, kdy se německá Luftwaffe a britská Royal Air Force střetly nad Británií a kanálem La Manche. Němci prohráli. Přes vylodění v Normandii a ukončení války až po poválečné uspořádání byla Británie vždy jedním z předních hráčů, kteří tvořili dějiny Evropy.

Bez hromady peněz by to ale nešlo, takže když se průmysl v Británii vracel do starých kolejí, musela vláda splácet válečné půjčky. Rozhodujícím bylo vyvážet zboží, a tak se rozhodla pro příděl oceli podle objemu exportu. Rover již během hospodářské krize v 30. letech osekal nabídku na šest modelů. Dříve se mu dařilo v konzervativních sedanech střední třídy, občas se dokonce objevil i zajímavý halo car, jakým byl třeba kabriolet 14/6 Speed Pilot Sports Tourer. Chtěl tak postupně navázat a prodávat zmodernizované předválečné modely. Poválečná Evropa však o staronové vozy Rover nejevila zájem. Příděl oceli by navíc stačil pouze na zhruba 1100 aut, z jejichž prodejů by automobilka zřejmě nepřežila.

Továrna v Coventry byla navíc zničena bombardováním a výroba se musela přesunout do Solihullu, kde se během války vyráběly součástky do letadel. Podobně jako další evropští výrobci se tedy i Rover chtěl zaměřit na jednoduchý a ekonomický vůz. Měl nést označení M Type a v plánu bylo vyrobit až 20.000 kusů ročně. Čím dál víc se ale ukazovalo, že se otevřel prostor vskutku netradičním řešením. BMW dělalo pánve, hrnce a licenčně vyrábělo vozítka Isetta, konkurent Roveru Standard Motor Company zase přešel na traktory.

A tak to začalo

Vypráví se, že Maurice Wilks (inženýr Roveru) se s bratrem procházeli nedaleko své velšské farmy na ostrově Anglesey a povídali si. Jako zemědělský stroj tu používali vysloužilý armádní jeep, když tak přišla řeč na to, co bude Maurice používat, až oprýskaný jeep doslouží, zrodil se nápad na výrobu jednoduchého pracovního nástroje s pohonem všech kol, na jehož výrobu by se daly použít některé přebytečné díly ze skladů Roveru. Maurice se poté sklonil na písečné zátoce Red Wharf Bay na východním pobřeží ostrova a namaloval prstem do písku siluetu vozu. Legenda byla na světě. Jméno Land Rover údajně vymyslel Spencerův syn, původně se ale psalo dohromady jako Land-Rover.

Myšlenka postavit vůz pro zemědělce, který by měl schopnosti jeepu a přinesl by některé funkce navíc, byla tak silná, že se Maurice téměř ihned pustil do práce na prototypu. Jako základ mu posloužilo šasi právě z jeepu. Automobilce se nápad líbil a mohlo se tak stavět a testovat. První prototyp z roku 1947 měl volant uprostřed, odtud pochází jeho označení Centre Steer. Podle některých zdrojů se k tomuto kroku dospělo z důvodu úspory nákladů. Další zdroje však uvádějí, že umístění volantu vychází z původního záměru vozu pro zemědělské používání.

Ocel sice byla na příděl, ale hliník z letadel ještě v továrně zůstal (slitina Dural), takže se použil na karoserii. Na natření se pak údajně použila zelená barva od letectva, která zbyla z natírání bombardérů. Mechanické komponenty se braly z poliček ze skladu na osobní auta Rover. K pohonu posloužila zážehová čtrnáctistovka z Roveru 10. Rozvodovka pocházela z jeepu. Vůz při testování prokázal své schopnosti a automobilka schválila sériovou výrobu. Ještě před ní se ale vyrobilo 48 předprodukčních kusů s levo- i pravostranným řízením, které se vyvezly do britských kolonií po celém světě. Přišel také čas jít s novinkou ven, takže se dva kusy z pilotní série ukázaly světu na amsterodamském autosalonu v roce 1948.

Land Rover, tehdy ještě bez znaku na přední mřížce, se představil v podstatě jako o trochu komfortnější traktor pro zemědělce s rozvorem 80 palců (odtud označení 80). Málokdo tak asi čekal, že se z něj krátce poté stane takový fenomén. Farmáři si ho zamilovali a Land Rover šel na odbyt. První rok se vyrobilo 3048 kusů. Druhý rok se tak automobilka připravila až na 5000 kusů. Nestačilo to, nakonec jich vyrobila ještě o tři tisíce víc. Fenomén Land Roveru začal postupně dobývat svět. Vznikly i speciální kousky třeba pro hasiče – a kdo by si nepamatoval slavné africké speciály. Služba v armádě byla také samozřejmě jen otázkou času, k prvnímu nasazení došlo v roce 1951 v Koreji.

První setkání

Jeden moc hezký kousek z roku 1949 jsme vypátrali i v Česku, výsledek šestileté renovace nám ukázal majitel Martin Tůma z klubu Land Rover Series Club. Sériově vyráběné Land Rovery se od předprodukčních kousků lišily hned několika věcmi. Představme si tedy specifikaci již hotového produkčního vozu. Předně šlo o větší motor o objemu 1595 cm3 s výkonem 50 koní, ventilovým rozvodem IOE a karburátorem Solex. Motor měl hliníkovou hlavu válců. Prý proto, aby ji farmáři nezničili používáním nevhodných chladicích kapalin. Od léta roku 1951 byl objem motoru zvětšen na 1997 cm3. Výkon zůstal stejný, ale točivý moment se zvýšil ze 108 na 137 N.m.

Čtyřstupňová manuální převodovka se synchronizací posledních dvou stupňů pracuje s jednokotoučovou suchou spojkou. Vozy vyrobené do roku 1950 mají stálý pohon obou náprav a k vyrovnání rozdílných otáček přední a zadní nápravy slouží volnoběžka v samostatné skříni. Soustava pohání kola odpružená podélně uloženými listovými pery. I přes svou zemědělskou náturu byl Land Rover během krátké projížďky nečekaně komfortní. Motor z limuzíny Rover P3 zase nadšeně tahal i do prudkých kopců na oslizlých zimních silnicích. Není divu, proč si vůz všichni tak rychle zamilovali.

Během výroby první série byly použity dva odstíny zelené, nejdříve světlý a poté tmavý. Plátěná střecha se stala krátce po zahájení výroby standardní výbavou a byla dostupná v několika provedeních. Přístrojová deska vozu nepotřebuje žádné zbytečnosti, najdete tu jen to nejdůležitější. Naleznete tu tachometr, ukazatel stavu paliva, ampérmetr či spínací skříňku pro přepínání světlometů. Kola směruje přes řízení typu Burman Douglas černý plastový volant s drátěnými paprsky. Standardem pak byla i tři přední sedadla, která se postupně v průběhu výroby lišily opěradly. Zadní lavice byly výbavou na přání.

Kupujeme ikonu

První série Land Roveru skončila v dubnu roku 1958 a celkově se jí prodalo 200.000 kusů, 70 % z toho putovalo do zahraničí. Druhá série již šla naproti náročnějším zákazníkům a nabídla bohatší výbavu. Zajímavostí také je, jak již od počátku bylo jasné, že ne všichni zákazníci potřebují auto na práci a nespokojí se tak se spartánským interiérem. Od roku 1949 tak byla i verze Station Wagon s nástavbou od společnosti Tickford, která byla v minulosti známá karosářskými pracemi na vozech Rolls-Royce a Lagonda. Vyrobilo se jich pouze 700, z toho jen 50 zůstalo v Británii.

Kdo však jde o opravdu puristickém a originálním zážitku, měl by hledat právě mezi kousky Series 1. V roce 1956 byste díky zvětšenému rozvoru našli pod kapotou dokonce vznětový motor. První Land Rover se jednoduše neustále obměňoval a pomalu s každým rokem přibylo něco nového, nebo se něco změnilo.

Land Rover Series 1 je jedním z dostupnějších veteránů. Slušný kousek se vám může podařit sehnat za 30.000 eur, tedy v přepočtu necelých osm set tisíc korun. Pokud se ale chcete o vůz zajímat více do hloubky a jeden kousek si renovovat, bude vám stačit třeba i půlka. Jen dávejte pozor, protože uvést ho do stavu jako na fotografiích může trvat i několik let.

Když v britském Solihullu devětadvacátého ledna roku 2016 v 9:22 ráno skončila výroba Land Roveru Defender, měl na kontě společně s prvními sériemi dohromady více než dva miliony vyrobených kusů. Oslavný dvoumiliontý byl vyrobený v roce 2015 a putoval do aukce. Výtěžek šel na charitu. V září 2019 se představil znovuzrozený defender, který navazuje na více než sedmdesát let starý odkaz. I když už je našlapaný moderní technikou, pořád nezapomněl na svůj původní účel a schopnosti. Například letos pracoval jako pomocné vozidlo při náročné Rallye Dakar.

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 02/2021. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.