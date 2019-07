Za volantem Porsche Cayenne Coupé: Podvozek už zase čaruje a kouzlí!

Když BMW představilo počátkem roku 2008 model X6, jeho splývavá záď byla mnohými považována za vtip. Však proč by někdo měl chtít SUV, které má schválně zmenšený zavazadlový prostor. Mezi racionálně uvažujícími lidmi se mnichovská novinka záhy stala terčem posměchu i nevybíravých poznámek, jak ale dokazuje současný rozmach podobně koncipovaných aut, ve skutečnosti to byla trefa do černého.

Dnes byste analogicky navržené automobily, kterým se kvůli tvaru střechy bůhvíproč říká SUV kupé, našli u spousty výrobců, přičemž stranou nezůstala ani nejznámější německá sportovní značka Porsche. V podstatě již o menším Macanu lze říci, že to s ohledem na sklon zadního okna nebyl typický stěhovák. Až nový Cayenne Coupé však dotáhl zadní partie do formy připomínající spíše přizvednutý liftback než kombík na chůdách.

Ač to možná vypadá, že zaměstnanci stylistického oddělení měli v případě této novinky minimum práce, skutečnost je poněkud jiná. Ve snaze napodobit siluetu kupé 911 dostal přepracovaný Cayenne ostřeji skloněné přední sloupky, takže modifikováno muselo být rovněž přední okno.

Tato změna dovolila konstruktérům snížit střechu o dva centimetry, stavět pro ni nový lis se však automobilce nejspíše nevyplatilo, protože bez ohledu na výbavu ji nemůžete mít z obyčejného ocelového plechu. Ten nahrazuje buď sériově dodávané pevné okno (bez možnosti otevírání) o rozměru až 2,16 m2, nebo si můžete připlatit za střechu z karbonu, která nepatrně snižuje těžiště i hmotnost vozu o 21 kg.

Opravdu kupé?

Co návrháři provedli se zádí, můžete posoudit sami díky bohaté fotogalerii, větším oknem a prodlouženými zadními sloupky však transformace neskončila. Ve snaze vylepšit statický dojem a posunout dál agilitu mastodonta inženýři rozšířili karoserii v této části o 18 mm a rozšířen by rovněž rozchod kol zadní nápravy. Zcela nové víko kufru dostalo spoiler, který nemá zrovna ladné tvary, nicméně u stojícího vozu je sklopený a vysouvá se o 135 mm až po dosažení rychlosti 90 kilometrů v hodině.

Právě jiné páté dveře si vynutily i poslední změnu, kterou na první pohled postřehne jen málokdo. Rovnou prozradím, že tvůrci přemístili prostor určený pro registrační číslo ze spodní části víka kufru do zadního nárazníku. Že by teď Cayenne Coupé působil „jako vyměněný“, se říci nedá, i když samozřejmě dost záleží i na tom, ze kterého úhlu se díváte. Uvedené úpravy z velkého Porsche naživo udělaly malinko subtilnější a štíhlejší vozidlo, Coupé však jako zcela nové auto nevypadá, natož jako kupé.

Porsche Cayenne vs. Cayenne Coupé: Srovnání rozměrů Model Cayenne Cayenne Coupé Délka [mm] 4918 4931 Šířka [mm] 1983 1983 Výška [mm] 1696 1676 Rozvor [mm] 2895 2895 Objem kufru [l] 772/1708 625/1540

Posádka přesto revidovaný tvar střechy pocítí. Přestože ukotvení zadních sedáků bylo kvůli zmíněnému sníženo o tři centimetry, nad hlavou se subjektivně zdá být přeci jen o něco méně místa. Jestli je tomu tak i ve skutečnosti, vám bez srovnání neřeknu. Pokud ale budeme mít Cayenne Coupé na test, můžeme se na to podívat trochu detailněji.

Co vám můžu potvrdit naopak stoprocentně, je významné zmenšení zavazadlového prostoru. Zatímco standardní auto může nabídnout kufr o objemu 772 litrů a sklopením sedadel jej lze zvětšit až na 1708 litrů, přikrčenější varianta má zavazadelník zmenšený na 625, respektive 1540 litrů a v případě modelů Turbo pak dokonce na 598 a 1513 litrů.

Aby Porsche navzájem odlišilo dva téměř stejné modely a nějak odůvodnilo vyšší ceny, dostal Cayenne Coupé nepatrně lepší výbavu. Už v základu dostanete třeba 20palcová kola, sportovní sedačky s integrovanými hlavovými opěrkami, paket Sport Chrono, přední i zadní parkovací senzory s kamerou, adaptivní tlumiče PASM nebo degresivní posilovač řízení.

Nadto si můžete u novinky poručit čalounění kombinující kůži s retro látkou a Alcantarou potažený volant, což u normálního Cayenne dohromady nejde. Dále je zde dálkový přístup k vozu Connect Plus, karbonové doplňky a jako třešničku zde máte hliníkové dvaadvacítky.

Chcete tři, nebo čtyři litry?

Pokud jde o pohonné jednotky, paleta se nemění. Výkonově nejslabším motorem nadále zůstává přeplňovaný vidlicový šestiválec o objemu 3,0 litru, který produkuje 340 koní a 450 newtonmetrů. Uprostřed nabídky stojí Cayenne S Coupé s agregátem 2.9 V6 biturbo (440 koní a 550 N.m), vrcholem pak je Cayenne Turbo Coupé s dvakrát přeplňovaným motorem 4.0 V8, jenž má 550 koní a točivý momet vrcholí hodnotou 770 N.m.

Protože verze Coupé váží překvapivě o něco více než výchozí modely (třeba u základní motorizace je to 1985 vs 2030 kg podle DIN), zrychlení z 0 na 100 km/h trvá o desetinku vteřiny déle, a i maximální rychlost je v řádech jednotek nižší. A abychom měli teorii kompletní, sluší se dodat, že Porsche pracuje ještě na dvou pohonných jednotkách, které brzy obohatí tento model. Dorazí hybrid a vrcholné provedení Turbo S hybrid.

Rád bych vám samozřejmě napsal, jak Porsche Cayenne Coupé jezdí, obávám se ale, že mé informace tentokrát nebudou příliš vyčerpávající. Povedlo se mi totiž osedlat základní model s třílitrem, ale jen na zhruba deset minut, což opravdu nebyla dost dlouhá doba na to, abych jej nyní dokázal popsat do nejmenších podrobností. Přesto si na pár věcí vzpomínám a můžu je podat tak, jak se mi momentálně vybavují.

Krátce za volantem

Výchozí premisou je, že Coupé nejezdí a uvnitř ani nepůsobí jinak než standardní model. Všude na dohled máte špičkové materiály s vynikajícím zpracováním, na můj vkus pak příliš mnoho dotykových displejů a ploch, na kterých zůstávají otisky, přičemž jsem ale neměl dojem, že by ergonomie vysloveně hrála proti řidiči. Auto komunikuje v češtině, piktogramy jsou přehledné a ani v uspořádání jednotlivých skupin nemáte po pár minutách zmatek.

Už nejslabší motor dokáže dvoutunový Cayenne Coupé roztáhnout na stovku za rovných šest sekund a na dost dlouhé rovince se umí rozjet na 243 kilometrů v hodině. V ostrém hatchbacku by vás podobná čísla možná nevzrušila, ale na auto, ve kterém si koukáte z očí do očí s řidiči dodávek, mám docela zábrany napsat, že je to jen průměrná dynamika. Protože opravdu není, ačkoli Turbo je o třídu dál (3,9 s a 286 km/h).

Porsche je poměrně dobře odhlučněné. Zvuk V6 proniká do interiéru intenzivněji jen při vyšším zatížení, ale i v těch nejvyšších otáčkách zůstává decentní a velmi dobře potlačený. Řízení je docela lehké, brzdy mají rychlý nástup a osmistupňovému automatu není co vytknout. Co mě ale nejvíce překvapilo, je chování podvozku.

Odhlédnu-li od faktu, že Cayenne jezdí a zatáčí tak dobře, jak by žádné dvoutunové SUV jezdit a zatáčet nemělo, tak největší dojem na mě udělal komfort jízdy. Uznávám, že nebyl čas protáhnout Cayenne po různém povrchu, ale i na těch několika kilometrech byl schopen perfektně vyhlazovat nerovnosti, a přitom byl pořád dost pevný, aby nepůsobil rozevlátě nebo nestabilně. Ten dojem skvěle odladěného podvozku byl o to působivější, že se zavěšení muselo vypořádat s největšími 22palcovými koly. Což jsem zjistil až po projížďce a měl jsem problém tomu uvěřit.

Tak zase příště!

Hodnocení provozní efektivity, agility či celkové ovladatelnosti si s dovolením necháme na jindy, na to prostor při krátké seznamovací jízdě skutečně nebyl. Stručný souhrn ale zvládnu.

Zmenšený kufr tolik nevadí, pořád v něm zůstalo dost místa. Méně prostoru na zadních sedadlech se rovněž nezdá být klíčovou chybou. Označení Coupé je nesmysl. Poměrně značné zvýšení cen v rozmezí od 253 do 310 tisíc korun (podle motorizace) ve srovnání s výchozím modelem podle mě nedokáže omluvit ani lepší standardní výbava. Přesto by mě nepřekvapilo, kdyby se Coupé prodávalo lépe než „obyčejný“ Cayenne.