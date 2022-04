Za volantem nové Toyoty Aygo X: Už dlouho jsem se tak nepobavil! A stačilo k tomu 72 koní a manuál

Kdepak, opravdu si z vás neděláme legraci. Malinká Toyota vyráběná v Kolíně si nás dokázala získat už během několika málo kilometrů jízdy.

Toyota je automobilka mnoha tváří. Vsadila na hybridy v době, kdy o nich někteří konkurenční výrobci ještě pořádně nemluvili, myslí na vyznavače luxusních SUV i off-roadů v neposlední řadě i na zákazníky, kteří prahnou po sportovních vozech. Po ukončení výroby modelu Aygo nakrátko převzal pozici nejlevnějšího modelu v nabídce yaris, začátkem letošního roku však v Česku začal předprodej nástupce ayga, nově ve stylu crossoveru a s přídomkem X. Stejně jako yaris se vyrábí v Kolíně, a přestože je to auto s malinkým motorem a místem hlavně pro dva dospělé, má šanci zaujmout širokou skupinu zákazníků.

Aygo X stojí na platformě TNGA (specifikace GA-B), na rozdíl od yarisu však nenabízí hybridní pohon, ale pouze litrový tříválec vyráběný v polské továrně Toyoty. S délkou 3700 mm je o 235 mm delší než staré aygo, má o 90 mm delší rozvor a je o 125 mm širší. Má robustně vypadající pětidveřovou karoserii, Toyota však uvádí, že zadní místa k sezení používá jen mizivé procento zákazníků, proto se zaměřila hlavně na prostor vpředu. A je to znát. Mezi sedadly je více místa než u předchůdce a sedíte o více než pět centimetrů výše. Pořád se ale bavíme o autě segmentu A, proto počítejte s tím, že při řazení občas zavadíte o koleno spolujezdce. Standardem jsou 17palcová kola, u výbav Executive a Limited dostanete osmnáctky.

Uvnitř vás nesmí překvapit, že na dveřích najdete odhalené plechy, na měkčený plast tady nenarazíte, elektrické ovládání předních oken nemá automatické dojezdy a ty zadní se pouze vyklápí. To jsou typické znaky těch nejmenších aut do města, pak to ale začne být zajímavé. Skvělý je přehledný přístrojový štít s velkým palubním počítačem, volant pochází z yarisu a devítipalcová středová obrazovka má tak jemnou grafiku a rychlé reakce, jaké jsem ještě v žádné jiné toyotě nezažil. Můžete si dokonce připlatit za 300wattové audio JBL a s vozem být propojení i na dálku prostřednictvím aplikace MyT. Tedy ano, Aygo X je malinké a levné (v základu nemá třeba otáčkoměr), ale může mít výbavu na úrovni daleko dražších a větších vozů. Oproti starému aygu je to uvnitř úplně jiný svět!

Střechu dolů!

S novým Aygem X jsem se poprvé svezl v Barceloně a blízkém okolí a k dispozici byly prakticky plně vybavené verze s manuální i automatickou převodovkou, a dokonce i elektricky ovládanou plátěnou střechou. „Polokabrio“ jste mohli udělat už z minulého ayga, tento prvek výbavy se ale z české nabídky vytratil a nyní se do ní zase vrací. A je to tak dobře, protože s plátěnou střechou si užijete i jinak nudné přejezdy ve městě.

Když už jsem nakousnul výbavu, sluší se zmínit i sedm airbagů ve standardu a balíček asistenčních systémů Toyota Safety Sense 2.5, který nabízejí i mnohem větší a dražší Toyoty. S ohledem na nízkou cenu v soupisu systémů chybí sledování slepého úhlu či asistent pro vyparkování. Ty totiž potřebují výkonnější a dražší zadní senzory, které ekonomicky dávají smysl až od yarisu výše. Ne že by to nějak vadilo – z vozu je skvělý výhled do stran, krátké převisy a přehledná karoserie dost pomáhají při manipulaci v těsných prostorách a máte i zadní parkovací kameru s širokým záběrem, takže bych se o vnější plasty a plechy zase tak nebál.

Poprvé pořádný automat, ale manuál je lepší

Asi si říkáte, že když už mít auto do města, tak ideálně s automatem. Jenže ten u těch nejmenších modelů vlastně nikdy pořádně nebyl. Kam až mi paměť sahá, vždycky se jednalo o robotizované manuály a to bylo občas peklo. Jenže Aygo X volitelně přijíždí s převodovkou CVT (za příplatek 35.000 Kč), což je daleko lepší možnost než robot. Motor je v nabídce jediný – litrový tříválec s přímým vstřikováním paliva, výkonem 53 kW (72 koní) v 6000 otáčkách a točivým momentem 93 N.m ve 4400 otáčkách. I v tak malinkém autě musí být vybaven filtrem pevných částic a novinkou v podobě systému stop/start.

Na auto s provozní hmotností lehce přes tunu to nejsou špatná čísla, a na stovce jste ale za téměř 15 sekund a papírově to nerozjedete na více než 158 km/h. Ve městě to není žádná hrůza – aygo se na křižovatkách odlepovalo z místa jako první, větší auta nechávalo za sebou a hledat s ním skulinky v provozu je větší sranda než s yarisem, jen musíte mít na paměti, že motoru poměrně rychle dojdou síly. Ne, vážně, on se kvůli všem těm emisním blbostem dokáže vyčerpat poměrně rychle a všichni jsme se shodli na tom, že ve starém aygu táhnul tříválcový litr o poznání lépe.

Zvolíte-li převodovku CVT (v českém předprodeji tak učinilo 30 % zákazníků), můžete nechat ruce na volantu a užít si, jak vám vítr čechrá vlasy, já vám s tím CVT ale pořád nějak nevím. Motor je s ním otupělý a nemá tak hezký zvuk jako s manuálem, který jsem ve Španělsku také vyzkoušel. S manuálem je Aygo X o dost větší rošťák a to je přesně to, co osobně od ministylovky do města očekávám. Musí mě bavit a přesně to Aygo X dělá – už tím, jak se vrhá na kruhové objezdy, jak snadno mění směr a s 4,7metrovým poloměrem otáčení se vytočíte prakticky všude.

Zároveň je tady ale jedna vlastnost, kterou jsem očekával a překvapivě se jí nedočkal. Víte, městská miniauta bývala vždycky bezprostřední, připadali jste si jako v krabičce od zápalek a nenechávala si pro sebe jedinou informaci. Jenže pak si taky „nakráčí“ Aygo X a předvádí v podstatě to samé co větší yaris: překonává i větší nerovnosti s tlumeným ducnutím, na poměry třídy výborně izoluje hluk od podvozku i motoru a má hezky relaxované řízení. Je to jako byste vzali litrový yaris a srazili ho o třicet čísel. Překážkou v komfortu nejsou ani zmíněná velká kola, obutá do pneumatik navržených pro Aygo X (175/65 R 17, 175/60 R 18). To auto prostě jezdí dospěleji, než byste čekali.

Jenže co když takového „dospěláka“ vytáhnete za město? No, dálnice pro něj moc není. Rozjet se na 130 km/h není problém, pro udržení této rychlosti nejenom na rovině, ale také v kopcích, však budete muset motoru dost šlapat na krk. Jezdili jsme ve dvou a fakt, že nemáte moc velké rezervy, byl znát. Navíc ten pohodlný podvozek, který jsme si ve městě tak chválili, dokáže aygo na brzdách rozvlnit, a na totéž se připravte, když ve vysoké rychlosti proletíte třeba kolem kamionu. Spotřeba se na dálnici držela okolo sedmi litrů, v kombinovaném cyklu se však dostanete i na pět.

Nejvíce srandy jsme si s Aygem X užili na okreskách. Jednak díky tomu, s jakou chutí se vrhá do zatáček, jak zakleká na vnější přední kolo a drží se asfaltu zuby nehty, ale hlavně protože s výkonem 53 kW se naučíte hospodařit s energií. Rozmyslíte si, kdy přibrzdíte a kde raději využijete větší šířku vozovky. Přestože Toyota Aygo X pro takové zacházení nebyla stvořena, podvozek toho snese hodně, sázet kvalty jeden za druhým a podřazovat s meziplynem je jako návrat do minulosti a radost z jízdy se dostaví prakticky okamžitě. A pokud vás nic takového nezajímá, vzpomeňte si na pohodlný podvozek a slušné odhlučnění kabiny. Ani po hodinách jízdy nevystoupíte rozlámaní.

Závěr

Jako jediné auto do rodiny Aygo X moc smysl nedává, vůbec bych se ale nedivil, kdyby chlapi nechali svá SUV manželkám a sami dováděli v aygu. Malých dostupných aut pro radost z jízdy už dneska moc není a tady stačí na volantu vypnout systém aktivního hlídání jízdních pruhů a stop/start a prakticky všechno máte ve svých rukou. Aygo X není auto, za které by se někdo měl stydět – je cool, nabízí moderní techniku i výbavu, poměrně velký kufr (231 litrů po látkový kryt, respektive 269 litrů po střechu) a nenutí vám nic, co nepotřebujete. Může mít i tažné zařízení a ta plátěná střecha… paráda!

Bývaly doby, kdy ta nejmenší auta do města stávala okolo dvou set tisíc korun, jenže to málo, co na českém trhu zůstalo, se blíží třem stům tisícům, a když ne, je to díky vysokým slevám. Standardní cena nejlevnější Toyoty Aygo X činí 319.000 Kč a pod tři sta tisíc se dostane díky výkupnímu bonusu ve výši 20.000 Kč, přičemž za tyto peníze dostanete bílé auto na 17palcových kolech s poklicemi. Ve Španělsku jsme jezdili s vozy za více než čtyři sta tisíc (jen za plátěnou střechu se připlácí 26.000 Kč, navíc jen v kombinaci s paketem JBL za 14.000 Kč), což je cena slušně vybaveného kompaktního hatchbacku.

Už v základu toho ale Aygo X nabídne dost. Třeba elektricky ovládaná okna vpředu, elektricky stavitelná a vyhřívaná zrcátka, centrální zamykání, manuální klimatizaci, LED denní svícení, zadní sedadla dělená v poměru 50:50, DAB, bluetooth handsfree, 4“ barevný displej v přístrojovém štítu, palubní systém Toyota Touch 2 se 7“ obrazovkou a podporou Apple CarPlay a Android Auto, a dokonce i adaptivní tempomat.

Je znát, že motor sužují opatření pro snížení emisí, i tak si ale za volantem užijete hodně srandy. Osobně bych sáhnul po manuálu, ale ani nová převodovka CVT není špatná volba. Úplně nejlepší je ale podvozek – pohodlný, poddajný, a navíc slušně odhlučněný. Aygo X mě baví a už se těším na svezení v Česku. Mělo by to být brzy!

Že bude mít vůz v Česku úspěch, dokládá i fakt, že si jej v předprodeji objednalo více než 300 zákazníků, aniž by ho před tím viděli naživo nebo se svezli. Přibližně třetina zvolila automat, 42 % vozů je ve výbavě Style a asi 10 % ve výbavě Limited, která platí za vrchol nabídky. Ovšem dočasný – prodávat se totiž má jenom půl roku, přičemž polovina lhůty už uběhla. Pak prý možná Toyota přijde s jinou specialitkou,