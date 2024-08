Za volantem nové Dacie Spring: Není čemu se smát. Tohle auto je trefa do černého

Ačkoliv se springu mnozí vysmívají, prodejní čísla naopak potvrzují, že se springem se rumunská automobilka střefila do černého. Vždyť si za necelé tři roky našel cestu k více než 150 000 zákazníkům! A nejprve mu na to stačilo jen 33 kW výkonu, silnější verze Extreme totiž přijela na náš trh až loni.

Od podlahy

Nový spring se změnil k nepoznání. Pryč jsou obliny a rozměrné svítilny, které vozu propůjčil základ v indickém modelu Kwid. Novinka se hrdě hlásí k novému designérskému jazyku značky jak zvenčí, tak i uvnitř. Při pohledu na její tvář vidíme několik horizontálních linií, které se vzadu opakují díky použití rozměrného plastového pásu. Ostatně s plasty si spring nehraje jen na čelní masce a krytu zavazadelníku, drsné krytí najdeme i na lemech blatníků a prahů.

Pokud jde o dveře, základní výbavu Essential rozpoznáte podle plastových krytů zpětných zrcátek a klik dveří, od nového stupně výbavy Expression výše dveře oživuje černý ochranný prvek. Zajímavé jsou dekorace varianty Extreme ve spodní části nárazníku. Ty na první pohled připomínají stylizovaný text, při bližším pohledu pak spíš mapu městských ulic s půdorysy.

Dotyk civilizace

Úplně nový je také interiér, jehož středobodem je dvojice barevných displejů. Ten na místě přístrojového panelu má 7“ a je ve standardu, jeho prostředí je nám pak známé z jiných modelů značky. Spolu s ním ale přišla do springu funkce známá z modelu Scenic E-Tech, tedy ukazatel maximálního dojezdu zobrazující aktuální hodnotu, teoretickou maximální a minimální vzdálenost, kterou je vůz schopen ujet bez nabití. Funguje bezvadně a u vozu s baterií o použitelné kapacitě pouze 26,8 kWh jde o užitečnou pomoc.

Centrální displej je výsadou pouze nejvyššího provedení Extreme. Jde o systém Media Nav Live, byl prakticky převzat z většího dusteru a nabízí příjemné digitální prostředí. Ovládá také stereo, které se dvěma reproduktory vzalo definici daného slova velmi důsledně. Nezní ale tak špatně, jak by jeden předpokládal. Nejen displej, ale také vše okolo je ve springu úplně nové, s původním modelem nemá novinka společného nic. Změnil se základní tvar palubní desky, ovládání klimatizace (fyzické se samostatným panelem a tlačítky) a třeba i volič směru jízdy. K němu se váže i další novinka, jelikož nově umí spring i nuceně rekuperovat, tedy místo režimu „D“ je zde i „B“. Ovládání prostřednictvím nového joysticku je ale poněkud rozpačité a musí se na něj s citem. Překvapením je vedle něj klasický tahací „rukáv“, tedy mechanická ruční brzda.

Prostorová nabídka zůstala na stejné úrovni, spring nijak neskrývá své čtyřmístné ambice. I navzdory akumulátoru umístěnému v zadní části vozu pojme tento prcek až 308 litrů objemu, což je srovnatelné například s novým swiftem. Po sklopení sedaček vznikne až 1004 litrů.

Technické údaje Dacie Spring Systémový výkon (kW/min-1) 33 48 Maximální točivý moment (Nm/min-1) 113 125 Zrychlení 0-100 km/h (s) 19,1 13,7 Maximální rychlost (km/h) 125 125 Objem kufru (kg) 308/1004 Vnější rozměry, rozvor (mm) 3701 x 1583 x 1519, 2423 Základní cena (mm) 419.900 469.900

Dospělejší jízda

Co nás ale zajímalo především, to byly jízdní vlastnosti nového springu. K dispozici jsme měli pouze nejvyšší provedení Extreme s motorizací Electric 65, tedy se silnějším z dvojice elektromotorů. Slabší poskytuje maximální výkon 33 kW a točivý moment 125 Nm, silnější zas 48 kW a 113 Nm. Nejsou to nijak závratné hodnoty, díky hmotnosti 976, respektive 984 kg, ale fyzika mluví ve prospěch springu. Slabší motorizace obouvá pneumatiky 165/70 R14, zatímco silnější model dostal rozměr 165/65 R15.

Jak větší kola, tak i upravený podvozek mluví jednoznačně ve prospěch novinky. Na silnici je nyní mnohem kultivovanější, prcek dokonce není ani tak tvrdý, jak bychom očekávali. V rychlostech do 80 km/h navíc disponuje slušným pružným zrychlením, nad touto hranicí ale začíná uvadat. Nenechte se zmást papírovým zrychlením 13,7 s pro silnější verzi, pocitově jde díky odpichu do zhruba 50 km/h o mnohem svižnější vůz než na papíře.

Podstatně lepší je ale zejména kvalita řízení. To dostalo nejen zbrusu nový volant, který kombinuje ovládací prvky renaultu a dacie, ale také sloupek řízení z dusteru. To přineslo springu nejen výškovou nastavitelnost, ale také mnohem lepší odezvu. Volant se navíc konečně vrací do středové polohy tak jako u větších vozů. Jakkoliv tak byl první spring někde na půli cesty mezi autem a Renaultem Twizy, nyní je to docela zábavně jezdící supermini. Jako by největším dědictvím po první verzi zůstala pouze horší zvuková izolace.

Vzhledem k velikosti baterie a nízké ceně nepřekvapí malý maximální nabíjecí výkon 7 kW. Prostřednictvím wallboxu je tak z 20 na 100 % za 4 hodiny. K dispozici je i možnost stejnosměrné nabíječky o výkonu 30 kW, která umožňuje nabít z 20 na 80 % za zhruba 45 minut. Dojezd pak činí pro obě verze 305 km ve městě a 225 km v kombinovaném provozu. Je to dáno mimořádně nízkou spotřebou energie, papírově má testovaný spring spotřebu jen 13,7 kWh/100 km. V praxi se však tato hodnota umí posunout ještě níže, na 108km úseku se nám povedlo dosáhnout pouze 10,4 kWh/100 km. Potěšující je podpora V2L prostřednictvím adaptéru, takže zapojit si do auta kávovar nebo gril už není žádný problém.

Dacia Spring je i po modernizaci skromným a velice upřímným vozem, nyní ale jezdí o úroveň lépe. Zároveň je však výrazně levnější: za základní provedení Essential nyní dáte 419.900 Kč, střední Expression vyjde na 469.900 Kč a Extreme na 494.900 Kč. Jsme zvědaví, jak si povede v pražských uličkách!

Hodnocení Světa motorů Klady Komfortní podvozek Prostorný interiér Zápory Pohon předních kol Nedotáčivost

Článek vyšel ve Světě motorů. Časopis si můžete zakoupit na ikiosek.cz