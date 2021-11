Aby byl koncernový základ pokud možno sportovnější, udělali ve Španělsku celkem předpokládatelnou věc – snížili podvozek. Na přední nápravě o 15 mm, na zadní pak o deset. Tyto hodnoty patří modelu s adaptivním podvozkem DCC, podobně snížena však prý byla i Cupra Born na standardních tlumičích.

Museli bychom mít bezprostřední srovnání s technicky spřízněným ID.3, na klikatých katalánských silnicích s dokonalým povrchem však born působil velmi stabilně. To je ovšem vlastnost elektromobilům vlastní, díky nízkému těžišti (baterkám v podlaze) skutečně zvládnou v zatáčkách pozoruhodně zakleknout. Další typická vlastnost – vysoká hmotnost – však byla na hladkých španělských asfaltkách neméně příznačná.

Za volantem je to pak zvláštní mix pocitů: na jednu stranu cítíte, jak je auto díky těžišti vrostlé do podkladu, na stranu druhou neustále vnímáte všechna ta kila. A že jich je, v případě bornu od sedmnácti metráků výš. Na délku přitom měří jenom 4,3 metru…Elektromobily to mají těžké, aby dokázaly navodit alespoň trochu řidičskou atmosféru. Supersilný zátah z ničeho (jezdili jsme verzí s výkonem 150 kW) je fajn, pak už je ale jízdní projev poněkud zaměnitelný.

Rozměry Cupry Born Délka [mm] 4322 Šířka [mm] 1809 Výška [mm] 1540 Rozvor [mm] 2766 Objem kufru [l] 385

Alespoň že se bornu daří po designové stránce, zde skutečně emotivnější je. A na rozdíl od ID.3 vypadá normálně, není to elektrický svéráz ve stylu VW, ale hezké, přiměřeně agresivně působící auto, které by pod maličkou kapotou klidně mohlo mít spalovací motor. Za nás zatím asi nejhezčí koncernový elektrický kompakt.

Cupra Born odhaluje první české ceny. Na 231 koní si ale ještě chvíli počká

Uvnitř jsme se klasicky potýkali s nejnovějšími nachytávkami koncernu VW – dotykové ovládání všeho, pomalejší infotainment, a kdo prosadil do série jen dvojici tlačítek pro čtvero elektrických bočních okýnek, ten by měl od Světa motorů dostat patnáct zlomených volantů. Design rozhodně emotivnější je, jízda však odpovídá i v Cupře Born tomu, na co jsme u koncernové elektrické platformy MEB zvyklí.

Základní technické údaje Cupry Born Verze 150 204 231 e-Boost 231 e-Boost & RP* Celkový výkon (kW) 110 150 170 170 Točivý moment (Nm) 310 310 310 310 Kapacita baterie (kWh) 45 58 58 58 Dojezd (km) 340 424 420 540 Zrychlení 0-100 km/h (s) 8,9 7,3 6,6 7,0 Max. výkon nabíjení DC (kW) 110 120 120 170 *Range pack

Bude silnější. A co 4x4?

Příští rok dorazí Cupra Born ještě s tzv. paketem E-Boost performance. Taková cupra pak dosáhne výkonu 170 kW a na stovku zrychlí za 6,6 s. Ovšem s baterií o kapacitě 58 kWh. S větším akumulátorem (77 kWh) sice dojede dál (540 vs. 424 km), na stovku to však bornu zabere o čtyři desetiny času víc. A pozor, jak už si u podobných elektromobilních paketů „performance“ zvykáme, maximální hodnoty výkonu – a tedy ani zrychlení – nejsou dostupné vždy. Záleží na aktuálním stavu baterky (kapacitě a její teplotě).

Cupra Born oficiálně: Hot-elektromobil má až 231 koní. Ostře jen nevypadá

A čtyřkolka? Koncernová platforma MEB tuto možnost přece nabízí… Bornu se však elektromotor ještě na přední nápravě týkat nebude. Prý by se do subtilní přídě nevešel. Možná trochu zvláštní vysvětlení, ale jak jsme nakoupili…

Recyklační okénko

Co by to bylo za elektromobil, kdyby nenabídl v interiéru nějakou tu ekospecialitku. Výjimkou není ani Cupra Born, která na předních sedačkách (v jejich prostřední části) využívá materiál nazvaný Seaqual Yarn. Ve výplních dveří a na loketní opěrce zase najdeme materiál Dinamica. Na jejich výrobu použila Cupra v obou případech recyklované plasty z moře.

Cupra Born jezdí bokem v krutém mrazu. Elektrický hot-hatch se odhalí v květnu

Plusy

Atraktivní vzhled

Uvnitř určitě hodnotnější než VW ID.3

Minusy

Dotykové ovládání všeho

Pomalejší software

