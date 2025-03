Za volant náklaďáku už v 17 letech? Dramatický nedostatek řidičů z povolání si to možná vyžádá

Směrnici o řidičských průkazech čeká další aktualizace. Evropská rada spolu s parlamentem tím reagují na měnící se trendy a iniciativu zvýšit bezpečnost na silnicích. Jedná se o realizaci balíčku, který Komise předložila v březnu před dvěma lety.

V první řadě se má zkvalitnit výuka v autoškolách zaměřená na prevenci a správné chování při řízení. Osnovy seznámí studenty s tím, za jakých okolností mohou využívat mobilní telefon, jak se vypořádat s mrtvými úhly nebo jak správně vyhodnotit potenciálně rizikové situace související s výskytem chodců a cyklistů.

To zahrnuje například vystupování, kde může pomoci tzv. „holandský manévr“. Ten spočívá v tom, že řidič otevírá dveře pravou rukou, aby se automaticky ohlédl za sebe. Dále budou studenti vedeni k tomu, aby dokázali efektivně využívat moderní asistenční systémy, především za zhoršených povětrnostních podmínek.

Tento krok je potřeba, protože do učeben a následně za volant zavítá více mladších studentů. V souvislosti s akutním nedostatkem profesionálních řidičů se má snížit věková hranice žadatele z 21 na 18 let u nákladních automobilů a v případě autobusů z 24 na 21 let. Podmínkou je předložení dokladu o profesní způsobilosti. Nákladní vozy a dodávky bude nově možné řídit od 17 let pod dohledem mentora, ovšem pouze v rámci domovského státu. S osobním vozem pak mohou vyjet za hranice.

Je otázkou, do jaké míry toto vyřeší problém s logistikou, protože mladí se do těchto profesí nehrnou. Odrazuje je finančně náročný vstup, časová náročnost a horší sladění s rodinným či osobním životem.

Správným návykům má mladé řidiče naučit minimálně dvouleté zkušební období, kdy budou padat vyšší tresty, například za nezapnuté bezpečnostní pásy, nepoužívání dětských zádržných systémů nebo řízení pod vlivem alkoholu či drog. V tomto ohledu tlačí Evropská unie na plošnou nulovou toleranci ve všech členských zemích.

Změny se budou týkat také dokladů samotných. Nově bude možnost předložení elektronického řidičáku v aplikaci EU e-Wallet, stejně jako je tomu s občanským průkazem. Volba žádosti o fyzický doklad zůstane zachována.

Řidičský průkaz na automobil a motocykly bude mít platnost 15 let s možností zkrácení na 10 let, pokud zároveň funguje jako doklad totožnosti. V případě nákladních aut a autobusů bude nutná výměna co 5 let. U řidičů starších 65 let mohou země zavést kratší lhůty.

Když jsme u zdravotní způsobilosti, spolu s přihláškou do autoškoly předloží studenti potvrzení o lékařské kondici včetně kardiologického vyšetření a měření zraku. U automobilů a motocyklů mají členské země možnost vlastního formuláře.

Evropská unie má rok na to, aby stanovila postupy pro zavedení, a následně mají členské státy čtyři a půl roku na implementaci.