Za tyto zbytečnosti s logem slavné značky lidé utrácejí i miliony. Vejce je totální úlet

Mysleli jste si, že tričko s logem Porsche za dva tisíce je krádež? Ani kšiltovka s koněm se nemá za co stydět oproti tomu, co některé luxusní automobilky nabízí svým zákazníkům.

Automobilka Bugatti vydala zprávu, ve které si můžete vybrat nějaký ten vánoční dárek. Jsou to doplňky spojené právě s touto značkou, ovšem pozor na to, že stejně jako samotná auta, jsou i tyhle hezké věci drahé a někdy i limitované.

Hodinky

Hlavní hvězdou všech doplňků jsou jednoznačně hodinky inspirované modelem Tourbillon a vznikly ve spolupráci Bugatti a výrobcem hodinek Jacob & Co. Jsou to hodinky složené z 557 komponentů a jsou vodotěsné do tří metrů. Vznikne pouze 150 kusů, nicméně cena nebyla oznámena. Každopádně hodinky od této firmy hravě přesáhnou hranici dvou set tisíc eur.

Kulečníkový stůl

Vysoká cena u hodinek ale není nic neobvyklého, však je to také jediný šperk, který by chlap měl nosit, tak co bychom si nedopřáli, že jo. Ale co takový kulečníkový stůl? Ten stojí nějakých 20 tisíc korun, ale pokud ho chcete s logem Bugatti, tak stojí 250 tisíc. Ovšem eur, což je 6,3 milionu korun. IXO Bugatti Table Pool vznikne pouze ve 30 exemplářích, má hliníkový rám vyfrézovaný CNC strojem a je pokrytý karbonovými panely.

Vejce

Společnosti Asprey Studio a Bugatti se spojily již několikrát a jednou z posledních kreací je dekorativní vejce, což je vlastně ručně dělaná socha, kdy každá z nich má ještě digitální podobu jako NFT. S cenou od 20 do 50 tisíc dolarů se prodávalo prvních sto vajec a vejce od 100 do 111 kusu s pár extra prvky vyjdou na 200.000 dolarů a výše. Zároveň je to odkaz na Rembrandta Bugattiho, bratra Ettore Bugattiho, který byl sochařem.

Brýle

Tohle už je trochu typičtější artikl, který můžete vídat v buticích automobilek. Bugatti Eyewear Collection 08 jsou oficiální brýle značky s cenou 1895 dolarů, tedy přes 45 tisíc korun. Tohle je ale nejnovější model, existují i starší kolekce, za které třeba nedáte tolik peněz, ale stejně je to samozřejmě dost. Ještě pořád si myslíte, že Ray Bany za pět tisíc jsou pro buržousty?

Sejf

Výrobce trezorů Hyper Safe Collection je další, kdo uvedl speciální verzi svého produktu ve spolupráci s Bugatti. Je to trezor, nedělá nic navíc. Prostě do něj dáte věci a zamknete ho. Jenže je hezký a má na sobě iniciály zakladatele značky Bugatti, takže stojí tři miliony korun. Existují tři varianty - Hyper Light, Hyper Track a Hyper Dark. Trezory mají vnitřky pokryté kůží Nappa a dveře mají z karbonu.