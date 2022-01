Za špatné předjetí cyklisty už můžete dostat pokutu. Absurdní postihy naštěstí neprošly

Zřejmě nejvíce diskutovaná změna na našich silnicích vešla před pár dny v platnost. Hrozí pokuta ve výši až 2000 korun.

O víkendu nikde nebyl klid. Snad každý chtěl vyrazit na novoroční procházku a sportovci si dali řádnou dávku své aktivity podle rčení: Jak na Nový rok, tak po celý rok. Ve velkém to platilo také pro cyklisty, kteří konají tradiční novoroční vyjížďky snad v každém kraji. Letos navíc mohli oslavovat, protože na silnici platí nové pravidlo.

Už je přesně definovaná vzdálenost pro objíždění cyklistů na silnicích, řidič vozidla je povinen dodržet minimální vzdálenost 1,5 metru. Na silnicích s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h platí jeden metr. Tento zákon prosadil sociální demokrat Petr Dolínek. Z původního návrhu však vypadly až absurdní tresty při porušení.

Počítalo se totiž s pokutou až 10.000 Kč, odebráním řidičského průkazu na šest měsíců a sedmi trestnými body. Postihy za nedodržení vzdálenosti tedy mohly být na podobné výši, jako při jízdě pod vlivem alkoholu. Z tohoto absurdního návrhu se nakonec stala pokuta do maximální výše 2000 korun.

Nikdo ale neví, jak budou policisté vzdálenost měřit. Na udání to asi nepůjde, zafungovat by mohla jedině cyklistova sportovní kamera. V lednovém legislativním balíčku je také výjimka z povinnosti užít cyklistická opatření. Jedná se o jízdní pruhy pro cyklisty, které v případě, že by hrozilo ohrožení bezpečnosti či omezení provozu, nemusí je použít a mohou vyrazit mezi automobily na silnici.