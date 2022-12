Za rozkvět motorismu vděčíme i manželce Karla Benze. První byznys zachránilo její věno, pak vyrazila na výlet

Karl Benz byl neskutečně talentovaným konstruktérem, ale bez své manželky by takového úspěchu nedosáhl. Zprvu zachránila firmu před bankrotem a posté proslavila jeho vůz zdoláním první dálkové cesty.

I když je automobilový průmysl dnes neuvěřitelně rozvětveným stromem, silný kmen vyrůstá z kořenů pevně zasazených panem Benzem. Přitom jeho cesta k prvnímu automobilu byla pořádně spletitá a doslova posetá zajímavými perličkami. Zároveň za jeho dětství by jen těžko někdo hádal, jakého úspěchu nakonec dosáhne.

Budoucí německý konstruktér se narodil 25. listopadu 1844 Josephine Vaillant a Johannovi Georgu Benzovi, jehož příjmení po svatbě převzal. Otec zemřel na zápal plic, když mu byly pouhé dva roky. Následovaly roky života v chudobě, ale matka věřila v dobré vzdělání, a tak ho poslala na gymnázium v ​​Karlsruhe. Jako školák byl pečlivý. V devíti letech přešel na vědecky orientované lyceum a později na technickou vysokou školu. Strojnímu inženýrství se vedle praxe věnoval i v navazujícím studiu, ale po otci začal tíhnout k lokomotivám.

Přestože měl za sebou devět let pracovních zkušeností a úspěšnou promoci z roku 1864, nikde si nenašel pevné místo. Po stěhování do Mannheimu získal místo vývojáře v továrně na váhy. Ani tam ale dlouho nevydržel a ve fabrice Gebrüer Benckiser Eisenwerke und Machinenfabrik začal sbírat nové zkušenosti při konstrukci motorů, které v roce 1878 využil pro vývoj vlastního dvoudobého motoru. Tou dobou měl 27 let a spolu s Augustem Rattlerem stál v čele vlastní slévárenské společnosti, které se ale moc nedařilo. Udržet podnik v běhu pomohlo věno jeho manželky Berthy Ringerové.

Vše nakonec dobře dopadlo a Benz mohl svůj dvoutakt v roce 1879 dokončit. Patent získal v roce 1880. Tou dobou už Wilhelm Maybach a Gottlieb Daimler měli patent na čtyřdobý motor, ale Benz si nechal zaregistrovat například regulátor otáček a další technická vylepšení. Díky těmto pokrokům a širokým kontaktům, to byl už jen krůček k dvojici Maxe Rose a Friedrich Wilhelm Eßingera, s nimiž vytvořil značku Benz & Companies Rheinische Gasmotoren-Fabrik (Benz & Cie). Ta měla dostatečný potenciál pro zamýšlenou výrobu spalovacích motorů. Byl tu ale problém.

Benz potřeboval vymyslet konstrukci vozu, do níž by motor usadil, a přitom nebyla příliš těžká. Pak tu byl ještě problém s vývojem odpovídajícího paliva (ligroin). Navíc Karl nebyl schopen vyřešit mechanismus řízení, proto se nakonec rozhodl pro pouze jedno přední kolo.

Nakonec se mu podařilo většinu problémů vyřešit a v lednu roku 1886 předložil žádost na patentový úřad. Vozu byla přidělena listina s číslem 37435, což lze z dnešního pohledu považovat za první certifikát původu, který je dnes běžně součástí dokumentace historických vozů. Schválení sice proběhlo až v červenci, ovšem směrodatné bylo datum podání.

Tak vznikl první Benz Patent Motorwagen a Benz zároveň v Mannheimu položil základy koncepce, která se používá dodnes – čtyřtaktní vodorovně postavený motor umístěný spolu s diferenciálem v zadní části rámu z ocelových trubek. Benzovo mistrné dílo se na svou dobu mohlo pochlubit pokrokovou automatickou regulací sání a vysokonapěťovým zapalováním se svíčkou. První kus byl osazen experimentálním jednoválcem o objemu 0,954 litru s výkonem 0,6 kW při 400 ot./min.

Benz Patent Motorwagen byl nejen prvním svého druhu, ale do dějin se zapsal také absolvováním první dálkové cesty. Ačkoliv z technického hlediska šlo o obrovský posun vpřed, Benz nebyl příliš schopný obchodník a veřejnost stále o jeho vynálezu pochybovala. Manželka Berthy se proto rozhodla pro radikální důkaz. Z továrny si tajně jeden exemplář Modelu III půjčila a v doprovodu obou synů (Eugena a Richarda) se 5. srpna 1888 vydala na první zdokumentovanou cestu z Mannheimu do Pforzheimu a zpět.

Nápad to byl skvělý, ale situaci trochu podcenila. Především do cíle neznala přesnou cestu a z počátku měla problém vůz vůbec nastartovat. Záhy přišla na to, že ve voze není mnoho paliva, a protože měl jednoválec o objemu 1,66 litru spotřebu 10 l/100 km, musela zastavit u místní lékárny pro doplnění. Ta mimochodem dodnes existuje. Odměnou jí byl opět plný výkon 1,8 kW, které 360 kg vážící vůz rozpohybovaly na maximální rychlost 16 km/h. Tankovat musela často, protože nádrž měla jen 4,5 litru.

Dále měla v kopcích problémy motor uchladit, takže jej musela každou chvíli polévat studenou vodou. Tu brala z přírodních zdrojů nebo od vstřícných lidí. Benzův vůz měl i chatrné brzdy, které se už cestou rychle opotřebovaly. Od ševce si proto údajně nechala obšít čelisti kůží a položila tak základy brzdového obložení. Během jednoho dne zdolala neuvěřitelných 106 kilometrů a dojela v pořádku do cíle. O absolvování cesty ve zdraví informovala svého manžela telegramem a za pár dní se vrátila. Tímto výkonem nejen dokázala kvality vozu, ale zároveň rozprášila nedůvěru veřejnosti.

Benz ale věděl, že tříkolka má své mezery, a tak stále pracoval na dalších vylepšeních. Během výletu do Pforzheimu trápily jeho manželku kopce, kdy synové museli vystoupit a autu pomáhat tlačením. Nové poznatky ho přiměly k přidání nižšího rychlostního stupně pro dodání síly.

Zároveň mu pořád hlavou vrtalo nedomyšlené řízení. Byl si plně vědom pozornosti, která mu je věnována, proto nová řešení testoval na silnicích výhradně v noci a bezprostřední blízkosti továrny. Na vhodný koncept přišel až se čtyřkolovým modelem Benz Volo v roce 1893. Šlo o ozubenou tyč spojenou s jednoduchou přední nápravou bez odpružení. Tento nový model se stal velmi oblíbeným a během pěti let Benz vyrobil na 1200 kusů. Šlo o výrazný posun, který značce Benz & Cie pomohl na přelomu století k masivnímu rozvoji se 430 zaměstnanci.