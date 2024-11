Za omlazené Porsche 911 GT3 si připlatíte. Pod šest milionů asi moc kousků neuvidíme

Když současná generace Porsche 911 ve variantě GT3 dorazila na trh, vyšla na 175.848 eur (základní cenu v Německu, únor 2022). U nás to bylo na první pohled velmi sympatických 4,6 milionu korun, jenže to byla skutečně jen ceníková cena. Díky obrovskému zájmu a možností individualizace se málokdy viděl kus pod šest milionů korun. A to samé bude nejspíš platit i teď po faceliftu.

911 GT3 a Touring stojí i po faceliftu shodně, nyní však mnohem vyšší částku 209.000 eur, což je rozdíl přes 33.000 eur a v přepočtu to dělá 5.288.536 Kč. Pro porovnání - základní Carrera vyjde v Německu na 128.700 eur a Carrera GTS, první představná 992 po faceliftu, na 170.600 eur. GT3 RS je však cenou stále někde jinde, vyjde na 248.157 eur, u nás je to 6,6 milionu.

Omlazené GT3 zatím nemají spuštěný konfigurátor, objednávky začnou až na konci tohoto roku. Změn přišlo během faceliftu celkem málo, ale ono toho zas tolik nebylo potřeba měnit. Zajímavé je, že GT3 Touring nyní může mít zadní sedadla, což předtím nešlo. Klasická GT3 si pak půjčuje některé prvky od varianty RS a designově se jí přibližuje.

Výkon čtyřlitrového atmosférického šestiválce boxer zůstává na hodnotách 375 kW (510 koní) a 450 N.m točivého momentu. Stále je také k mání šestistupňový manuál a sedmistupňová dvouspojková převodovka PDK, které posílají výkon výhradně na zadní kola. Motor má ostřejší vačku a finální převodový poměr je kratší o osm procent.

Britští novináři už také vyštrachali ceny některých příplatků, ale z toho nemůžeme vyvozovat žádné závěry. Weissach paket, který u GT3 bude k mání vůbec poprvé, vyjde na 15.597 liber. Odlehčený paket Leichtbau, se kterým vůz bude vážit 1420 kilogramů, má stát 29.225 liber. Magnéziová kola jsou za 13.760 liber.