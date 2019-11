Z výrobní linky sjel poslední tradiční Chevrolet Corvette. Nyní už nastane nová éra

Poslední dobou se dozvídáme samé pochmurné zprávy. Alfa Romeo prozatím škrtá plány sportovních modelů, současné Maserati GranTurismo končí a z toho, že nový elektrický Ford se bude jmenovat Mustang, a ještě si k tomu připne legendární označení Mach, vlastně taky moc radost nemáme.

Pro některé Američany a fanoušky musela být zdrcující i zpráva, že Corvette mění poprvé ve své historii koncepci a motor se jí přesouvá zepředu doprostřed. Samozřejmě, že jde o vývoj a pokud má Chevrolet pocit, že dosáhl vrcholu možností a je třeba se posunout dál, jen ať tak učiní.

Nicméně z montážní linky právě sjel úplně poslední model generace C7, tedy ještě ten s motorem pod přední kapotou. A je to tady. Je konec. Po 66 letech se tradičně koncipovaný model loučí s hořkosladkou příchutí černého exempláře, kterého si majitel vydražil za 2,7 milionů dolarů (62.600.000 Kč).

Konkrétně jde o karosářskou verzi kupé ve specifikaci Z06 a výbavou 3LZ. To znamená motor 6.2 V8 dosahující výkonu 650 koní. Částka z aukce poputuje na výstavbu domů pro válečné veterány. Nyní už nastane nová éra s motorem uprostřed a ambicemi supersportu.

Galerie doplněna o Chevrolet Corvette C7.

