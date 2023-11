Z těchto klasických Mercedesů budou již brzy veteráni. Víme, které verze vybírat

V roce 1994 vstoupila na trh celá řada zajímavých Medvědů, automobilka nás proto upozorňuje na ty, kteří již brzy získají status veterána. Patří k nim například Mercedes třídy S třetí generace W 140, který se v březnu roku 1994 představil na autosalonu v Ženevě po faceliftu.

Modernizace spočívala ve zdůraznění spodní části nárazníků a přidání obvodové lišty, nové mřížce chladiče a širších světlometech a designových specificích pro modely s motorem V12. Mercedes z této řady doporučuje například S 420 Coupé s osmiválcovým motorem M 119 E 42 o objemu 4,2 litru a s výkonem 205 kW.

K dalším „již brzy“ veteránům patří speciální verze řady 124 – Mercedes upozorňuje například na osmiválcové E 60 AMG s výkonem 280 kW nebo E 500 Limited s 235 kW, které vzniklo jen v pěti stech exemplářích. Pro nadšence pak doporučuje E 200 Cabriolet, které i dnes udělá spoustu radosti a parády.

Hned v lednu roku 1994 pak šla do prodeje C 36 AMG řady 202 – kompaktní sedan měl silný šestiválec o objemu 3,6 litru s výkonem 206 kW a 385 Nm točivého momentu. Do roku 1997 vznikl jen v 5221 kusech.

Pokud si plánujete pořídit nějakého hezkého veterána s hvězdou ve znaku, můžete se obrátit na kontaktní centrum Mercedes-Benz Classic, od nějž získáte buď cenné rady nebo originální náhradní díly i pro výrazně starší vozy, než čerstvě třicetileté.