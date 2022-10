Z Ruska ve velkém odcházejí další čtyři automobilky. O definitivním odchodu přemýšlí i další

Rusko postupně opouštějí téměř všechny zahraniční automobilky. Některé si ponechaly možnost návratu.

Krátce po vypuknutí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou začaly automobilky omezovat aktivity na ruském trhu. Například rušením dodávek nových vozů a postupným uzavíráním továren. V další fázi třeba Renault a Nissan prodaly své podíly ve výrobních závodech a zemi opustily úplně. Detailněji toto téma popisujeme v příspěvku o znovu obnovení automobilky Moskvič.

Stejný postup volí i další automobilky. Ford aktuálně dokončil prodej 49% podílu na místním podniku Sollers Ford. Akcie budou převedeny do společného podniku s právem zpětného odkupu v následujících pěti letech. Automobilky si totiž ponechávají prostor pro návrat, pokud by se situace zlepšila. Nissan a Renault mají právo na zpětný odkup do roku 2028.

Mercedes-Benz pozastavil výrobu v průmyslové zóně Esipovo severozápadně od Moskvy už v březnu a nyní pracuje na dokončení prodejů podílů ve společnostech zajišťujících průmyslové a finanční služby. Novým majitelem se má stát řetězec dealerství Avtodom, který bude v aktivitách a plnění stávajících závazků pokračovat. Prodej nijak neovlivní 15% podíl na značce nákladních vozů Kamaz. Tato část bude ještě letos převedena pod Daimler Truck.

Rozpracovaný prodej má také Volkswagen, který zatím hledá investora schopného převzít továrnu v Kaluze, kde se výroba na jaře také zastavila. Ve stejné fázi rozhodování se nachází také Kia zvažující uzavření petrohradské fabriky provozovanou Hyundaiem.

Ta má roční kapacitu 200.000 vozů, avšak letošní prodeje v Rusku klesly o 65 % na 57.000 kusů. Tím pádem má pro ní mysl v nejlepším případě zajišťovat pouze poprodejní služby. Přitom ještě loni byla Kia v Rusku s podílem 12,3 % druhou nejžádanější značkou. Hyundai zatím možnost prodeje své továrny odmítl komentovat. Současná situace komplikuje oběma automobilkám distribuci na čínský trh. Zatímco řada značek si nechala otevřená vrátka pro návrat, Mazda přemýšlí o definitivním odchodu.