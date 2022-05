Z okresky rovnou na okruh. Nový Seven 420 CUP přizpůsobíte závodní trati během pár minut a bez nářadí

Caterham vyráží zdolávat okresní silnice i závodní okruhy s novým modelem Seven 420 CUP. Prezentuje přitom ideální koncept „arrive and drive“. Nářadí můžete nechat doma.

Je to spíše okruhová hračka, protože plný potenciál na normální silnici prakticky nevyužijete. Výhodou je, že nový Seven 420 CUP nemusíte tahat na podvalu. Do cílové destinace v klidu dojedete po vlastní ose.

Hlavním lákadlem je dvoulitrový Duratec s výkonem 210 koní a točivým momentem 203 Nm. Díky muší váze získáte poměr výkonu a hmotnosti 375 koní na tunu a zrychlení na stovku za 3,6 sekundy. Svou zásluhu na tom má i šestistupňová sekvenční převodovka SADEV.

Vítanou novinkou jsou nastavitelné tlumiče Bilstein navržené speciálně pro Seven 420 CUP. Jejich tuhost lze nastavit během pár minut v plném rozsahu bez použití nářadí. Úspěch na trati podpoří příplatkové závodní pneumatiky Avon ZZR Extreme. Základem je jinak řada Avon ZZRs. Výsledkem je zajetí okruhu Oulton Park v rekordním čase 1 minuta a 45 sekund.

Aby to nebylo jen o technice, automobilka mírně upravila design závodně střiženého nosu, víčko nádrže přesunula doprostřed a přidala LED zadní světlomety. Za příplatek můžete mít závodní sadu obsahující ochrannou klec, malá zpětná zrcátka a kovový kryt na zádi. Každý vůz bude doplněn závodními šedými obtisky dle vkusu majitele.

Čistě účelný interiér nadchne citem pro detail i hodnotným zpracováním. Karbonovou palubní desku doplňují nově navržené sedačky z kompozitu, přičemž za příplatek je můžete nahradit za exkluzivní karbonové se speciální výšivkou. Alcantara zdobí středový tunel a opěrky hlavy.

Proces objednávek je již otevřený u prodejců s výrobou naplánovanou pro příští rok. Ceny startují na 54.990 librách, tedy něco málo přes 1,6 milionu korun. Pro vyšší řidiče je k dispozici prostornější verze.