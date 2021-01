Z odloženého vraku do původního stavu: Porsche renovovalo vzácnou 911 S Targa

Když přijde na renovace starých Porsche, větší odborníky než v oficiálním renovačním programu německé automobilky asi nenajdete. S pobočkami ve Stuttgartu i americké Atlantě se Porsche Classic Factory Restoration zabývá návratem klasických vozů do jejich původní formy. Do portfolia expertů se nedávno zařadila i tato Targa.

Přesněji jde o exemplář 911 S Targa z roku 1967. A při pohledu na fotky zbídačeného vozu nepřekvapí, že renovace zabrala lidem z Porsche celé tři roky. Jeden z prvních exemplářů verze Targa byl totiž od roku 1977 odložen v neuzavřené garáži v Long Beach v New Yorku, načež jej objevil současný majitel.

Vzácnosti vozu přidává fakt, že patří do produkce pouhých 925 kusů Targy z přelomu let 1966 a 1967, která měla ještě plastové zadní okno, neboť tradiční sklo přišlo do produkce až později v roce 1967. Dvoulitrový plochý šestiválec měl udávaných 160 koní (118 kW), zajišťující akceleraci na 100 km/h za 7,6 sekundy a maximální rychlost 225 km/h.

Vozu samozřejmě chybělo mnoho částí a další hromada musela být vyměněna. Porsche přitom spoléhá na své vlastní zásoby a výrobu nových dílů. Rovněž na tuto Targu se tedy hledaly součástky v oficiálním skladu Porsche, kde sídlí na 60.000 originálních náhradních dílů pro staré modely. Na produkci nových, avšak dobově odpovídajících dílů se přistoupilo například u materiálu odnímatelné střechy vozu.

Nakonec byl vůz lakován původním odstínem Guards Red, na který byl nanesen ochranný film. O naprostou garážovou princeznu totiž nepůjde a majitel chce své auto využívat bez obav z oděrek na laku. Cenu kompletní renovace Porsche nezveřejnilo, od majitele této Targy už má nicméně další zakázku – do původního stavu chce navrátit i raný kus Porsche 928.