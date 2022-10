Z nenápadné Toyoty se v Česku potichu stal prodejní hit. Převálcovala i etalon, pomohla si však hrou s čísly

Z tichého a nenápadného modelu se téměř bez povšimnutí stal prodejní hit. Vyhází z celkem logických trendů.

O Toyotě Proace toho v rámci médií moc neslyšíme. Skoro jako by to byla šedá myška trhu. A vidíte, přitom jde o nejprodávanější model značky na českém trhu. Za prvních osm měsíců letošního roku u nás Toyota registrovala 2481 kusů modeli Proace, který tak překonal i yaris, kterého bylo v Česku letos registrováno i s verzí Cross 1990 kusů.

Už v roce 2020 dosáhl Proace 2294 registrací a loni se prodeje přehouply přes 3000 kusů. Letos má nakročeno triumf zopakovat. Ze strany automobilky je to ale trochu hra s čísly, protože do rodiny Proace patří všechny osobní i užitkové verze včetně kompaktu City. To se pak rekordy trhají snadno, ale podívejme se třeba na výsledky osobní verze Proace v segmentu E-MPV, který s 1127 registracemi suverénně vede.

Důvodů je několik. Za hlavní lze považovat rozhodnutí skupiny Stellantis, že osobní konkurenti značek Citroën, Peugeot a Opel rezignují na spalovací motory a jsou už v nabídce výhradně jako elektromobily. To celkem vyprázdnilo trh, a navíc se bateriové pohony takové oblibě netěší. Klienti přešli k Toyotě, která prakticky identický model dále nabízí se spalovacími motory. To samé platí i v případě osobního derivátu Verso. Nutno dodat, že elektrický pohon je rovněž k dispozici.

Na postupně rostoucích registracích v uplynulých letech je patrné, že se lidé z finančních důvodů naučili dělat kompromisy a volili levnější zástupce segmentu. Podporuje to i fakt, že segment B-MPV vede Dacia Jogger následovaná Proacem City, které porazilo Volkswagen Caddy.

Je to logické, Caddy si sice můžete vybavit pohonem všech kol, silnějším motorem i moderními prvky autonomní jízdy, ale už méně lidí je ochotno dát za takové auto skoro 1,2 milionu korun. Vážně, na jaře jsme takovou Caddy měli v testu. To byl sice extrém, ale i částku 900.000 Kč si řada lidí rozmyslí. Dále je nutné poukázat na skutečnost, že problémy se součástkami a díly, které přišly po pandemii, nezasáhly všechny značky stejně a některým se podařilo situaci zvládnout lépe.

Obdobná situace je i s velkoprostorovými dodávkami. Zatímco Proace začíná na 966.790 Kč, za Multivan zaplatíte minimálně 1.202.104 Kč. Lepší to nebude ani u Fordu Tourneo Custom, protože ten začíná na 1.226.396 Kč.

Souboj pokračuje i v segmentu užitkových vozů, kde už Toyota tak pevnou půdu pod nohama nemá, jelikož Proace City začíná na 695.750 Kč. Tady máte překvapivě volnou ruku, protože srovnatelné Caddy vychází na 691.093 Kč. V případě Transporteru startujícího na 869.990 Kč má Volkswagen výhodu, protože je levnější. Proace totiž s cenovkou 955.900 Kč s DPH vyjde výrazně dráž. Není proto divu, že modelová řada Proace je miláčkem zejména v segmentu osobních vozů.