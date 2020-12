Z myšlenky je prototyp. VW ukazuje robota, který vám na zavolání dobije elektromobil

Na konci minulého roku se zdálo, že VW možná vyřešil hlavní nevýhodu dnešních elektromobilů – nedostatečnou infrastrukturu pro jejich nabíjení. Co však bylo tehdy pouhým nákresem a vizí, teď německá automobilka představuje v rámci funkčního prototypu. Kdo ví, třeba vám do pár let bude opravdu nabíjet elektromobil robot.

Krátké video tedy představuje autonomního dobíjecího robota, který by mohl elektromobil dobít, ať už se nacházíte kdekoliv (dobrá, v lese nejspíš ne). Každopádně ale umí proměnit vlastně jakékoliv parkovací místo v nabíjecí stanici. Když bude potřeba, robot totiž přijede, automaticky se připojí k nabíjecímu portu, udělá svou práci a zase odjede.

Kromě přivolání skrze aplikaci zmiňuje VW i komunikaci přes systém Car-to-X. Teoreticky by si tedy auto mohlo přivolat tuto pomocnou nabíječku i samo. Budoucnost dopravy, ve které se autonomně mezi vozidly na parkovišti motají i pojízdné nabíječky hledající svůj cíl, vypadá nicméně vcelku úsměvně. Digitální „oči“ robota tomu napomáhají.

V tiskové zprávě k funkčnímu prototypu nezmiňuje VW technické podrobnosti, loni ovšem uváděl, že robot sebou v podstatě vozí bateriový modul o kapacitě 25 kWh. Rovněž je schopen pracovat s několika externími moduly, čímž zajistí poptávku i vícero elektromobilům, načež po dobití zase moduly odveze zpátky do výchozího místa pro dobití a další využití.

Robot by nakonec pomohl i v oblastech, kde bude výstavba nabíjecí infrastruktury příliš nákladná. Řidičům by také odpadla starost parkovat na místech, kde je klasická pevná nabíjecí stanice dostupná. „Konstrukční práce a cena výstavby nabíjecí infrastruktury může být značně redukována využitím robotů,“ uvedl dříve Mark Möller, vedoucí vývoje divize VW Group Components.