Z Ioniqu 5 N je okřídlené monstrum pro Pikes Peak. Hyundai s ním chce trhat rekordy

Účast v letošním ročníku slavného vrchařského závodu na hoře Pikes Peak oznámil Hyundai už začátkem roku. Teď značka odhaluje technickou specifikaci a rovněž pár prvních fotek svého závodního speciálu, se kterým plánuje trhat rekordy mezi elektromobily – do oblak totiž Hyundai vyrazí s upravenými (i sériovými) exempláři Ioniqu 5 N.

V závodění na vrchu Pikes Peak už má značka Hyundai dlouhou historii, poprvé se účastnila v roce 1992 s modelem Scoupe. Vůbec poprvé ale vyjede na 20kilometrou trasu sahající do 1440 metrů nad mořem se závodním elektromobilem. Za cíl si dává překonání rekordů v kategoriích sériově vyráběných SUV/crossoverů a upravených SUV/crossoverů s plně elektrickým pohonem.

Závodní speciál Ioniq 5 N TA Spec (TA – Time Attack) tedy vychází z nejnovějšího elektrického hot hatche/crossoveru, jehož standardní ústrojí vyladili inženýři z původních 650 na 687 koní (505 kW). Přesněji se softwarového vyladění dočkal zadní elektromotor. Navíc došlo k úpravě audiosystému (N Active Sound+), který v elektromobilu zlepšuje zpětnou vazbu pro řidiče. Zvuk pohonného ústrojí bude simulován skrze reproduktory s hlasitostí přes 120 dB.

Kromě očividného rozšíření karoserie a okřídlení masivním předním splitterem a velkým křídlem vzadu se Ioniq 5 N TA Spec pyšní také novými tlumiči a závodní brzdovou soustavou, slicky od Yokohamy, uvnitř samozřejmě ochranným rámem, závodní sedačkou Recaro a rovněž protipožárním systémem pro elektromobily.

Do dvojice účastnících se závoďáků TA Spec usednou Robin Shute, čtyřnásobný celkový vítěz závodu a aktuální držitel titulu King of the Mountain (Král hory), a Dani Sordo, španělský soutěžní pilot týmu Hyundai Motorsport ve WRC. Speciály v závodě doplní duo sériových modelů Ioniq 5 N, které budou řídit Paul Dallenbach, jedenáctinásobný vítěz na Pikes Peak a trojnásobný Král hory, a nováček Ron Zaras, osobnost motoristických médií.

V pořadí 102. ročník mezinárodního závodu Pikes Peak International Hill Climb v Coloradu proběhne 23. června 2024. Detailnější pohled na závoďák by měl ale Hyundai poskytnout už tento víkend během probíhajícího závodu 24 hodin na Nürburgringu, kde bude mít auto statickou premiéru. Značka bude mimochodem na Severní smyčce obhajovat čtvrté vítězství ve třídě TCR.