Z Česka už skoro zmizel celý jeden segment zábavných aut. Zůstávají třeba Volkswagen a Mini

Není to tak dlouho, co jste si za zhruba sedm set tisíc korun mohli na českém trhu pořídit hned několik sportovních aut. Byl tu totiž celkem rozšířený segment malých ostrých hatchbacků. Z různých důvodů však většina z nich skončila. Když zavzpomínáme, tak tím nejvíce opěvovaným byl Ford Fiesta ST, který se dal koupit za 623 tisíc. Bohužel zmizel bez náhrady, stejně jako celá modelová řada Fiesty.

Dalším a velmi čerstvě odchozím je Hyundai i20 N. Za 680 tisíc jste mohli mít jedna-šestku o výkonu 204 koní, manuální převodovku a skvělé jízdní vlastnosti. Fiesta ST byla o trochu hravější, i20 N ale působilo trochu víc soustředěné. Nicméně pokud jste chtěli ještě ušetřit, bylo tu Suzuki Swift Sport Hybrid za 524.900 Kč. Nebylo to nejrychlejší auto, na stovku zrychlilo za 9,1 sekundy, ale bylo zábavné.

Jedním z prvních, kdo to zabalil, byl také Renault Clio RS. V roce 2018 jsme testovali kousek za 666.900 Kč s motorem 1.6 Turbo o výkonu 162 kW. Seznam ale pokračuje, takové Audi S1 už s námi také dlouho není a to samé platí pro Peugeot 208 GTi. Co ale tedy vlastně zůstalo? Stálicí mezi malými hot-hatchy je Volkswagen Polo, který už má ale základní cenovku 798.900 Kč, nedávno jsme tu měli jeho verzi edition 25 a je skvělá, ale do nenucené třeba Fiesty ST má auto daleko.

A pak je tu Mini. Klasická třídveřová verze zatím nemá v českém konfigurátoru verzi John Cooper Works, ale je k mání jako S, což znamená dvoulitr o výkonu 204 koní. To je výkon shodný s malými hot-hatchy. Navíc stojí 780.000 Kč v základní výbavě, což je ještě hratelné. Nicméně pokud se s výbavou rozvášníte, může stát klidně i milion.