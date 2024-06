Z Česka brzy zmizí obří auto pro rodinu se skvělou výbavou. Má šestiválec a utáhne 2,5 tuny

Když se Ford Explorer PHEV dostal konečně do Evropy, bylo to vážně super. Několik jsme jich tady na stránkách pro vás měli a vždy to bylo příjemné setkání. Naposledy se tu Explorer ukázal jako plug-in hybrid, který v roce 2021 vyšel na dva miliony korun. Ford Explorer však s naším trhem končí, v Americe sice dostal facelift, ale ten k nám už nezamíří. Jméno Explorer nyní evropský Ford používá na elektromobil se základy ve Volkswagenu.

Co to znamená? Že pokud chcete ještě ten americký Explorer PHEV, a to přímo od Fordu, máte posledních pár možností. Na stránkách českého zastoupení totiž vůz stále je, ale konfigurátor vás pošle už pouze na skladové vozy. Těch je celkem devět a začínají na cenovce 1.921.900 Kč. Na všechny kusy totiž platí zvýhodnění 365.000 Kč. I nejdražší skladový kus se vejde pod dva miliony - 1.984.700 Kč. To je přibližně stejně jako koncem roku 2019, kdy Explorer PHEV vstupoval na český trh.

Co za ty dva miliony dostanete? Pod kapotou je benzinový šestiválec o výkonu 267 kW a s točivým momentem 555 N.m. Elektromotor přidává 75 kW a 330 N.m. Kombinovaný výkon činí 336 kW (457 koní) a točivý moment je 825 N.m. Akumulátor o kapacitě 13,6 kWh dává vozu schopnost ujet na nabití až 42 kilometrů. Uvnitř je sedm sedadel a vůz utáhne dvě a půl tuny.

Do základní výbavy vozu se řadí třízónová klimatizace, audiosystém Bang & Olufsen, aktivní parkovací asistent, světlomety Dynamic LED, panoramatická střecha, 360stupňová kamera, adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání, vyhřívané čelní sklo a volant, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů nebo infotainment SYNC 3 s navigací.

Tedy kupujte, nebudou. Jméno Explorer sice u nás zůstane, ovšem pouze na elektrickém SUV vyvinutém na technice MEB koncernu Volkswagen. To mělo premiéru už loni v březnu a na české ceny jsme čekali přibližně rok.