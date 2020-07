Z britských elektro taxíků jsou teď i dodávky. LEVC VN5 ujede 484 km, uveze až 830 kg

Od společnosti LEVC (London Electric Vehicle Company), která spadá pod čínský koncern Geely, již po Londýně jezdí elektrické taxíky. Nyní bere značka osvědčený recept do další kategorie a naplno uvádí produkční verzi elektrické dodávky VN5, která se úspěšným černým taxi v retro hávu nepodobá pouze zvenku.

Dodávka si bere od taxi stejný designový styl, který odkazuje v moderním hávu na ikonické taxi britské metropole, důležitěji ale využívá také osvědčené ústrojí ve formě elektrického motoru, který pohání zadní kola, baterie o kapacitě 31 kWh a range-extenderu, tedy 1,5litrového tříválce ve funkci palubního generátoru.

S pomocí tříválce, který je využíván pouze k dobíjení baterie, má dodávka udávaný dojezd až 484 kilometrů. Čistě na elektřinu bez pomoci range-extenderu pak zvládne zhruba 93 kilometrů. V případě 50kW DC rychlonabíječky lze baterii dobít z nuly na 100 % kapacity do 30 minut.

Nákladový prostor dodávky má objem 5,5 m³, dovnitř se vejdou dvě euro palety a maximální zatížení čítá 830 kg. Kabina si bere architekturu rovněž z taxíku, takže uvnitř nechybí ani velký 9palcový infotainment, LED osvětlení a řada praktických odkládacích prostorů a schránek.

Výbavou VN5 taky nestrádá a v závislosti na zvoleném stupni (Business, City a Ultima) najdete uvnitř i dvouzónovou klimatizaci, vyhřívané čelní okno, přední a zadní parkovací senzory (vzadu s kamerou), boční airbagy nebo řadu asistentů včetně upozornění na vybočení z pruhu.

LEVC poskytne u své dodávky záruku na pět let nebo 240.000 km, přičemž na samotnou baterii vztahuje záruku osmi let nebo najetí 240.000 km. V Británii vstoupí novinka do prodeje na konci letošního roku, v levostranné specifikaci bude dostupná od března 2021.