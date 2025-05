Z britského elegána je ostrý predátor. Aston Martin DBX S dostal techniku supersportu Valhalla

Někdo by řekl, že z bot s vysokou podrážkou běžecké tenisky neuděláte, ale to výrobce automobilů neodrazuje od pokusů udělat ze svých SUV supersporty. Nakonec je to pro ně nejziskovější segment, do kterého v roce 2020 zamířil také Aston Martin s modelem DBX.

Že je právoplatným členem rodiny sportovních vozů, už dokázal jako vozidlo lékaře ve formuli 1 v nejvýkonnější verzi DBX707. Ve snaze posunout dovednosti dynamického SUV stvořila automobilka ostřejší verzi s tradičním názvem DBX S.

Novinka vychází ze současného modelu, ale mnoho drobných vylepšení znamená ve finále značný posun kupředu. Třeba vidlicový osmiválec o objemu 4.0 litru s dvojitým přeplňováním má nová turbodmychadla ze supersportu Valhalla. Vynikají většími rotory kompresorů a řadou nových vnitřních dílů. K tomu se připojuje optimalizované výfukové potrubí. Výsledkem je výkon 535 kW a točivý moment 900 Nm.

Širšímu spektru využitelných otáček se přizpůsobil agresivněji nastavený devítistupňový automat spojený s pohonem všech kol. Ten umí posílat až 50 % výkonu na přední a 100 % výkonu na zadní kola. Výsledkem je akcelerace na stovku za 3,3 sekundy a nezměněná maximální rychlost 313 km/h.

Dobrzdit zpět do klidu pomáhají karbon-keramické brzdy s kotouči o průměrech 420 mm vpředu a 390 mm vzadu. Dynamický dojem z vozu umocňuje zmenšený poloměr otáčení na 12 metrů a kompletně přepracovaný podvozek s elektronickou regulací náklonu.

Poctivých 18 kg hmotnosti ušetří karbonová střecha a dalších 19 kg ušetříte instalací hořčíkových kol o průměru 23 palců. Nakonec lze ubrat ještě 7 kg volbou karbonového setu exteriérových prvků. Ten obsahuje karbonový zadní nárazník s difuzorem, nástavce prahů a střešní spoiler. Exteriér verze S se odlišuje právě těmito detaily spolu s černě lakovanou maskou chladiče a ozdobnou linkou ve spodní části.

Interiér je čalouněn Alcantarou a kůží na místech namáhaných otěrem. Alternativou je celokožené čalounění. Po celém vnitřku najdeme četná loga odkazující na verzi S a nejnovější verzi multimediálního zařízení. O akustický zážitek, se stará 800W soustava se 14 reproduktory. „Audiofilové“ si mohou připlatit za 1.600W sestavu Bowers & Wilkins zahrnující 22 reproduktorů.

Jestli vás novinka zlákala, můžete ji rovnou objednat s termínem dodání koncem tohoto roku.