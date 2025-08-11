Z Británie se blíží další analogové hyperauto. Má všechno, včetně astronomické ceny

Začínající výrobce nemá v lásce hybridy či displeje. Svým projektem se vrací do tvorby superaut před čtvrt stoletím.
Další den, další nová značka usilující o vytvoření toho nejlepšího řidičského hyperauta pod sluncem. V případě britských Garagisti & Co. doprovází návrhy jejich prvotiny GP1 seznam vlastností, nad kterými musí každý petrolhead zaplesat. V projektu taky figurují renomovaná jména z automobilového průmyslu a spoluzakladatel značky Mario Escudero se ptá: „Co kdyby zlatý věk analogových superaut nikdy neskončil?“
Výše uvedená citace ostatně funguje jako kompletní zadání pro vznik GP1. Design je inspirovaný ikonami 80. a 90. let, respektive i z přelomu tisíciletí, a vychází z pera Angela Guerry, dříve pracujícího u Bugatti a Rimacu. Určitá elegance bez výraznějších křídel se však nevyhýbá efektivní aerodynamice – v tomto ohledu nutno zmínit dle značky „jeden z největších zadních difuzorů, které kdy byly namontovány na silniční vůz“.
Konstrukce spoléhající na karbonový monokok a karoserii má vozu poskytnout velice nízkou hmotnost (suchých 1000 kg). Podvozkové komponenty zajistí Öhlins, brzdovou soustavu zase Brembo. Se slovy o analogu pak nesmí GP1 chybět atmosféricky plněný dvanáctiválec v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou (Xtrac) a pohonem zadních kol. Motor o objemu 6,6 litru, na zakázku vyvinutý u italského specialisty Italtecnica, nabídne výkon 800 koní (588 kW) při 9000 ot./min a točivý moment přes 700 Nm.
Kabina nakonec ukazuje obdobně tradiční přístup k věci. „Žádné předimenzované obrazovky. Žádné zbytečné vychytávky. Jen vy, stroj a cesta před vámi,“ znělo zadání Guerry. Styling interiéru spoléhá na kombinaci karbonu a koženého čalounění, k rychlému cestování na delší vzdálenosti má nicméně GP1 nabídnout také slušný jízdní komfort a dostatečný zavazadlový prostor.
Klasický scénář oznámení nového hyperauta uzavírá zmínka o limitované produkci, konkrétně pouze 25 kusů, astronomická cenovka 2,45 milionu liber bez daně (cca 69,1 milionu korun) a samozřejmě možnost kompletní individualizace každého exempláře dle požadavků zákazníka. Kdy můžeme tuto analogovou novinku potkat u kasina v Monaku, to Garagisti & Co. neupřesňují. Projekt je zatím „v pokročilé fázi vývoje a výroby“.
Zdroj: Garagisti & Co. | Zdroj videa: McLaren