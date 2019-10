Z Audi TT se stane elektrický crossover. Mohl by se jmenovat eTTron

O nejasném osudu Audi TT se mluví již delší dobu. Zájem o sportovní model, který se poprvé objevil na trhu v roce 1998 a dosud žil po tři generace, neustále klesá a automobilka přemýšlí, co se známým jménem provést. Úplné zaříznutí se přitom nadále zdá jako radikální krok a dříve se tak mluvilo o přerodu modelu na čistě elektrický sporťák nebo do formy čtyřdveřového „kupé“.

Se stavem dnešního trhu ale vlastně není vůbec překvapivě, že britský Auto Express nyní přichází s informacemi, že se TT v nadcházející generaci promění na crossover. Přesněji řečeno, sportovně střižený crossover, a to navíc s čistě elektrickým pohonem. Nejspíše by tedy nové TT zapadlo do rozrůstající se rodiny elektromobilů e-tron.

Co víc, podle zdrojů z automobilky již nejde o pouhé spekulace a vedení Audi už má o osudu TT plně rozhodnuto. Novinka by zapadla pod současné Audi Q3 a nabídla o něco kompaktnější rozměry, nižší úroveň střechy a celkově sportovnější proporce s agresivně vyhlížejícím exteriérem. Prozatím se mluví o pojmenování eTTron.

Základem nového TT se nejpravděpodobněji jeví platforma MEB, kterou se ostatně chystá koncern VW využít pro celou řadu elektrických modelů. Stejně jako doposud by se přitom crossover objevil v několika variantách v závislosti na výkonu pohonného ústrojí. U základní verze máme čekat okolo 147 kW (200 koní), u té nejvýkonnější přes 294 kW (400 koní).

Podobně jako současné TT uvedlo do portfolia modelů Audi digitální přístrojový štít, nový crossover by měl obdobně zavést celkem razantní přepracování architektury interiérů Audi s celou řadou dotykových displejů a kompletní absencí klasických tlačítek.

S modernizací nynější generace TT minulý rok se nejspíš sporťák od Audi na trhu ještě nějaký ten rok udrží. Pokud jsou ale informace Auto Expressu pravdivé, vývojové centrum už nejspíš na nástupci ve formě crossoveru začalo pracovat.