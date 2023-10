Yamaha představí futuristická vozítka pro radost ze života. Má motorku jak ze Cyberpunku a čtyřkolku na vodík

Na autosalon Japan Mobility Show přiveze Yamaha řadu zajímavostí, jejichž společným tématem je vrátit radost z života do každého dne. Pracovat s technikou, která má lidskou bytost na prvním místě. Obohatit naše životy novými zážitky, znovu objevit nadšení a vzrušení – tolik říká oficiální zpráva k novinkám, představovaným na veletrhu. První z nich je tříkolka Tricera, dvoumístný vůz s dvěma koly vpředu a jedním vzadu, u nějž je možné zatáčet nejen přední nápravou, ale po stisknutí tlačítka i zadním kolem pro větší obratnost. Za jeho volantem máte zažít Kando, což je japonský výraz pro hluboké uspokojení a vzrušení, které je spojeno s novými a výjimečnými prožitky.

Další novinkou je futuristický motocykl Motoroid2, který navazuje na starší koncept z roku 2017. U něj Yamaha zkoumá hlubší propojení mezi jezdcem a strojem ve stylu, který umožňuje současná úroveň techniky. Motorka například pozná svého majitele a je schopna ho následovat, když jde vedle ní. To je možné díky systému AMCES (Active Mass Center Control System), který zajišťuje rovnováhu ve stoje i v malých rychlostech, stejně jako rozpoznávání tváří a gest, kterými lze motocykl komandovat.

Pak zde máme koncept buginy YXZ1000R se spalovacím motorem, upraveným pro vodíkové palivo. Jde do atmosférickou tříválcovou litrovou jednotku, která točí až 11.500 otáček a dává výkon 82 kW (112 k). K ní tvůrci uvádí: „Společnost Yamaha Motor zkoumá tento potenciál, aby zachovala jedinečnou přitažlivost těchto motorů, jako je jejich zvuk a dojem při jízdě, i do budoucna.“ Uvidíme, zda se tento koncept podaří přetavit do sériové podoby.