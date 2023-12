WRC v Česku si můžete už i zahrát. Na detaily se kašlalo, ale aspoň je to zdarma

Málokdy se videohra světové produkce odehrává v Česku. Tentokrát je to po dlouhé době dokonce hra závodní, ale je to vůbec poznat?

Videohra Dirt Rally 2.0 byla dlouho nepřekonaným králem. Konaly se v ní turnaje a získala si mnoho fanoušků po celém světě. Prim tu hrála především fyzika a plejáda různých nastavení, díky čemuž se povýšila z prosté videohry na plnohodnotný simulátor využívaný i skutečnými závodními jezdci. Souběžně s érou této hry vycházely ještě oficiální díly WRC od Kylotonnu, ale nyní se k licenci dostaly právě Codemasters, tvůrci Dirt Rally 2.0, a k tomu nyní patří pod videoherního giganta Electronic Arts.

Svitla tak naděje na nástupce ikonické videohry, tentokrát pod oficiální záštitou značky WRC. První takovou videohru chtěli stihnout ještě letos a vyšlo tak EA Sports WRC. Hra je to skvělá po stránce jízdy, ale na mnoha místech bylo vidět, že je šitá horkou jehlou. Prostředí vypadá jako z deset let staré videohry a na některých místech je třeba zbytečně přesvětlená. Jet Švédsko bez dodatečného nastavení a na špatném monitoru je očistec.

Přidám k tomu svůj pohled - pokud nemám před televizi nastěhovaný volant, je hra na Playstationu s ovladačem Dual Sense takřka nehratelná, především na asfaltu. Přitom Dirt Rally 2.0 hrát šel. Klíč bude samozřejmě někde v nastavení, ale v tom výchozím jsou auta těkavá, nervózní a velmi divně reagují na korekce. S volantem je to ale krásná jízda, však jde také o velmi podobný jízdní model s původní hrou. K tomu je ve hře mnoho tratí a aut všech možných kategorií. Jen je prostě grafika hnusná.

Hra se samozřejmě průběžně vylepšuje a pro našince byla před Vánoci nachystaná jedna moc příjemná aktualizace. Do hry se totiž dostala Středoevropská rallye. Bohužel, za mě je to bída a videoherní recenzenti také nejsou zrovna nadšení. Naši krajinu poznáte, ne že ne. Dokonce i některé detaily jsou jasně z Česka, ale tvůrci do českých zkoušek míchají detaily z dalších zemí, kde se rallye konala, tedy z Německa a Rakouska.

Je fajn proletět Fabií Rally2 pod českou vlajkou, ale i podle některých hráčů, kteří v okolí erzet bydlí, prostředí neodpovídá realitě. Jiní zase tvrdí, že zkoušky jsou naskenovaná Barumka. Na jednu stranu nemůžeme čekat zcela dokonalý sken 1:1, na druhou stranu si ale studio s oficiální licencí mohlo dát na těchto věcech trochu víc záležet. Tak jako tak, můžete jet zkoušky pod názvy Libosváry, Žabárna, Lukoveček i Příkazy. Celkem jich je dvanáct a převážně se jezdí po asfaltu. Vybrat si můžete i roční období. Aktualizace do hry je samozřejmě zdarma.