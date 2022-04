Wiesmann šokuje návratem na scénu. Má 800V elektromobil s výkonem 680 koní a hmotností 1,7 tuny

O této automobilce nebylo skoro deset let pořádně nic slyšet. Nyní se vrací vyloženě s bouřkou.

Německá značka Wiessmann se již od svého založení v roce 1988 zdatně pohybovala pod mainstreamovým radarem. Malosériový výrobce si s tím ale hlavu dělat nemusel, protože masovým konzumentům by ručně vyrobené kabriolety s motory BMW stejně asi nic neříkaly. Wiessman byl volbou fajnšmekrů. Bohužel jich nenašel dost, protože v roce 2013 vyhlásil bankrot. Nyní ale šokuje návratem na scénu s novým modelem.

Nutno podotknout, že Wiesmann se s tím nikdy příliš nemazal a osazoval do svých aut eskové motory, tedy ty z BMW M. To je to nejlepší, co mnichovská automobilka produkuje. Vozy Wiesmann se v minulosti označovaly jako MF, což nabádá jako zkratka k jednomu anglickému hovorovému výrazu, ale skutečnost je mnohem nudnější. Jsou to iniciály zakladatelů, kterými byli Martin a Friedhelm Wiesmannovi.

Novinkou je roadster Project Thunderball a jak již název napovídá, jedná se o elektromobil. Zřejmě jde také o první vůz značky, který nemá nic společného s BMW, protože šasi nebylo specifikováno a elektrické ústrojí vzniklo ve spolupráci s německou značkou Roding Automobile. Konkrétně jde o dva elektromotory na zadní nápravě o kombinovaném výkonu 500 kW (680 koní).

Vůz stojí na 800V architektuře, takže je možné dobíjet výkonem až 300 kW. Plnit se bude vodou chlazený akumulátor o kapacitě 92 kWh, z čehož je 83 kWh využitelných. Plně nabitá baterie tak má vystačit k ujetí 500 kilometrů. Systém rekuperace má pět úrovní a ovládá se pádly pod volantem. Díky karbonové karoserii a malým rozměrům se podařilo udržet nízkou hmotnost, která činí 1700 kg, což je na sportovní roadster pořád dost, ale na elektromobil více než slušné.

Wiesmann Thunderball vznikne pouze v tisícovce exemplářů, které jsou k mání pro zákazníky na celém světě. Cenovka jednoho kousku činí 300.000 eur, tedy při aktuálním kurzu 7.360.590 korun. Zajímavostí je, že na stránkách výrobce je v záložce modelů i nadále Gecko, což je vůz s dvakrát přeplňovaným osmiválcem o objemu 4,4 litru od BMW. Teď je ale pochopitelně upozaděný.