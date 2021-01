Wankelův motor se vrátí příští rok. Pomůže dojezdu elektrické Mazdy MX-30

O návratu Wankelova rotačního motoru do nových modelů Mazdy se spekuluje už doslova roky. V poslední době se nicméně nápad využití ikonické techniky vskutku odchýlil od představy všech nadšenců, kteří si comeback Wankelu představují v nějakém sporťáku. Naposledy se rotační jednotka objevila v modelu RX-8, jehož produkce skončila v roce 2012.

Už v dubnu minulého roku Mazda oficiálně zmínila myšlenku rotačního motoru jakožto „pomocného motoru“ pro elektromobily. A podle zpravodajského portálu Nikkei Asia už je nyní vedení Mazdy rozhodnuto, že Wankelův motor si v roce 2022 najde cestu do elektrického SUV MX-30 – přesně z důvodu, jaký byste čekali.

Rezne vaše Mazda MX-5? Přestavte ji na závodní Alfu Romeo, nevyjde to draho

Od uvedení MX-30 se Mazda potýká s nízkým zájmem o svůj elektromobil. Prodejní cíle automobilky model podle všeho naplňuje zhruba z poloviny a vina padá především na nízký dojezd (asi 200 km) ve spojení s cenovkou vůči konkurenci. Mimo to prý zájemci nejsou zrovna fanoušky ani takzvaných „freestyle doors“, tedy bočních dveří, které se otevírají naproti sobě. Bohužel, nekonvenční řešení se u cílové skupiny zákazníků nesetkává s úspěchem.

Alespoň krátký dojezd však může Mazda operativně řešit a modelu by tudíž nabídla možnost „range extenderu“. Malý Wankelův motor by tedy fungoval čistě ve formě generátoru dobíjecího 35,5kWh akumulátor vozu, kdykoliv to bude nutné. Dojezd by tímto Mazda zvýšila z původních 200 na celkem 400 km.

Nový Nissan Qashqai se poprvé ukazuje. Bude i elektrický s pomocným motorem

Oficiální potvrzení od Mazdy se stále očekává. V každém případě je ale zajímavé, jak se automobilový průmysl k řešení pomocného spalovacího motoru v elektromobilech částečně vrací. Zatímco BMW i3 před lety tuto možnost opustilo s příchodem schopnějších baterií, další značkou, která chce tuto cestu opět využít, je Nissan – nová generace Qashqaie totiž přijede rovněž s elektrickým ústrojím, kterému bude s nabíjením baterie pomáhat malý zážehový motor.