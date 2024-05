Vzpomínáte na legendární Mimoňské války? Pálení gum, perverzní úpravy i ukradené BMW M3!

Tuningová scéna před jednadvaceti lety, to byl vrchol. Jestli nevkusu, nebo starých zlatých časů, to si musí odpovědět už každý sám. Záleží na tom, jak moc silnou nostalgii k tomu cítíte.

V sobotu 17.5. roku 2003 se na letišti u Mimoně konal tuningový sraz, jakých tehdy bylo požehnaně. Je to tedy 21 let od těchto prosluněných Mimoňských válek a my si je můžeme díky fotogalerii od kolegy Ládi Čermáka připomenout.

Co se tehdy dělo? Šlo o takovou tuningovou klasiku - sprinty na 400 metrů, pálení gum, motocyklová show a hostesky bohaté na tělesných proporcích, ale chudé na oblečení. K vidění bylo i Mini od Maxi Pervers. Tahle tuningová skupina byla skutečně hodně výrazná.

Do jisté míry se vlastně dodnes nic nezměnilo, i aktuálně se konají takové srazy, jen je tuning méně křiklavý a spíše než po vizuální stránce je atraktivní tou výkonovou. Sprinty stále frčí a spoře oděné díky z módy nikdy nevyjdou. Největšími dvěma rozdíly jsou organizace a drifty. Dříve to bylo takové víc amatérské, dnes je organizace profesionální a často se v tom točí i velké peníze.

Přesto je na fotografiích a videích z těchto raných dob tuningových srazů u nás cosi kouzelného. Spousta motoristů v Česku díky tomu dostala prostor se vyřádit na uzavřených plochách a nemuselo k tomu docházet v provozu.

Nicméně ani takové akce nebyly stoprocentně bezpečné. Ne že by se nějak extra bouralo, ale stará reportáž z tohoto srazu přinesla svědectví a ukradeném BMW M3, které se našlo o dvacet minut později ve vedlejší vesnici. Bohužel nabourané.

Část fotek byla „vylepšena“ pomocí AI kvůli jejich špatné kvalitě.