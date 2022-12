Vzpomínáte na „Hjondé?“ Korejci mění svůj název. Jdou na to vtipnou reklamou, naštěstí bez souseda z Boleslavi

Takzvaný rebranding je ošemetná věc. Změnit zavedený název může vést k mnoha zmatkům a omylům.

Jistě si vzpomenete na éru před několika lety, kdy začala korejská automobilka na českém trhu používat název podle korejské výslovnosti – Hjondé. Ukázalo se, že tento přístup tuzemskému zákazníkovi příliš nevoněl, společně s tehdejšími konfrontačními reklamami, útočícími na „souseda z Boleslavi.“ Britské zastoupení Hyundai nyní také přistupuje ke změně výslovnosti svého názvu, nutno říci že s elegancí a humorem.

V angličtině je valná většina světa zvyklá vyslovovat název „háj-on-daj,“ nově se má začít používat „hjundej.“ Změnu Britové doprovodili vtipným videem, v němž posílá hlasové vyhledávání různé uživatele po všech čertech do podniků, jejichž názvy zní podobně jako staré označení.

„Hyundai je mladá, inovativní a progresivní značka, která se velmi rychle transformuje. Jsme hrdí Korejci se skutečným charakterem a záměrem. Rok 2023 je pro nás ideální dobou, abychom to ve Velké Británii náležitě reflektovali, a to díky spoustě vzrušujících nových produktů, které budou uvedeny na trh, včetně neuvěřitelného nového modelu IONIQ 6. Touto kampaní chceme vnést do naší značky trochu humoru a osobitosti, což, jak doufáme, povzbudí více lidí, aby se o značce Hyundai dozvěděli více,“ vysvětluje Ashley Andrew, generální ředitel společnosti Hyundai Motor UK.