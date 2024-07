Vzpomínáte na Audi RSQ? Ikonické filmové auto předběhlo svou dobu, letos slaví 20 let

16.7.2004 měl v amerických kinech premiéru snímek Já, robot, který se stal ikonou a je jedním z nejlepších sci-fi bijáků 21. století. Zároveň vydělal celosvětově 346 milionů dolarů a potvrdil, že Will Smith měl tehdy skutečně šťastnou ruku na výběr rolí. Vždyť jen o rok předtím vyšli Mizerové 2 a rok potom zase Hitch: Lék pro moderního muže. Film byl také dokonalý a neobvyklý svým vizuálem, odvrátil se totiž od představy takové té špinavé budoucnosti a vsadil na uhlazený čistý design budoucnosti s vyspělým lidstvem, kde jakoby všechno navrhovaly značky Apple nebo Dyson.

A do tohoto čistého designu krásně zapadl product placement automobilky Audi, která pro natáčení filmu věnovala několik automobilů a nechala postavit unikátní koncept RSQ. Ten na první pohled evokuje známé Audi R8, které se ale představilo až po filmu. Vůz z filmu i Audi R8 však byly až po konceptu Audi Le Mans quattro Concept z roku 2003, které osobně znají nejen návštěvníci frankfurtského autosalonu v témže roce, ale také hráči videohry Need for Speed: Carbon, jelikož to byl vůz hlavního antagonisty Dariuse.

Audi RSQ mělo ukázat technicky pokrokovou automobilku v roce 2035. Design vozu měl na starosti Julian Hönig, který pracoval jako designér u Audi, Lamborghini, ale také spolupracoval s Apple Industrial Team. Designér na svém Instagramu před pár lety uvedl, že je ze všech aut nejvíce hrdý na design právě konceptu RSQ. Některé prvky RSQ si ale prosadil také režisér filmu Alex Proyas, třeba dveře otevírané nahoru s panty u C sloupku.

Podle některých zdrojů měl filmový vůz motor z Lamborghini, ale ve skutečnosti šlo o čtyřválec, který sloužil k přesouvání na place. Futuristická kola nebyla tak úplně funkcí, pod nimi byla schovaná další, menší kola, po kterých se auto přesouvalo. V postprodukci dostalo RSQ také zvuk futuristického elektromobilu. Pro filmovou produkci byly postaveny celkem tři kusy - jeden se mohl pohybovat samostatně, druhý sloužil pro statické záběry a třetí byl nastrojený pro natáčení interiéru.

Audi RSQ nebylo jediným autem v tomto filmu, jak jsem již uvedl, Audi propůjčilo i pár dalších kusů, třeba modely A2 nebo TT. Policejní složky pak používaly Audi A6 generace C5, jejich filmová úprava ale zdaleka nebyla tak propracovaná. Dalšími auty byly Chrysler Interpid, Nissan Murano, Saab 9000 nebo Mazda MX-3. Po filmové nehodě Audi RSQ osedlá Will Smith motocykl MV Agusta F4 SPR, který není nijak upravený, ale reprezentuje staré časy a skvěle sedí k filmové osobnosti hlavní postavy, podobně jako Oldsmobile 422 ve filmu Demolition Man.

Samotný film Já, robot z roku 2004 byl vřele přijat diváky i odbornou veřejností, ale milovníci předlohy moc nadšení nebyly. Jde o to, že film nese název knihy z roku 1993 od Isaaca Asimova, který je tvůrcem robotické etiky včetně třech zákonů robotiky. Je to vlastně soubor povídek a s filmovou adaptací má společného jen máloco. Původně měl být snímek zcela o ničem jiném a byl v produkci už dlouho před premiérou. Vlastně jde o detektivní příběh z budoucnosti, na který jsou pouze navázány zákony robotiky.

Film i kniha zkoumají vztah lidí a robotů a představují nám budoucnost, kde spolu lidé a roboti koexistují. Společnou mají také postavu doktorky Susan Calvinové. Film nestárne nejen díky vizuálu, ale také díky tomu, že je jeho téma stále aktuální, dnes možná ještě aktuálnější než kdy dříve. V knize ale není žádný detektiv Spooner a určitě v ní nenajdete Audi RSQ, které se ale díky tomuto zpracování stalo jedním z nejikoničtějších filmových aut vůbec a scéna v tunelu je zase zapsaná ve zlaté knize filmových akčních scén. Však víte: You are experiencing a car accident​...