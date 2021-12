Vzácný VW Polo Harlekin je na prodej v Česku! Originální kousek to s cenou nepřehnal

Z původních pár desítek kusů pro propagační účely se vyklubala série tisícovky kusů určených na prodej. Nakonec jich vznikly skoro čtyři tisíce.

Volkswagen je spíše konzervativní značka, která designově extra nevyčnívá a sází většinou na jistotu, což mnoho zákazníků oceňuje. Občas se ale i tichošlápek v zadní lavici promění v třídního baviče. I Volkswagen tak občas přijde s něčím ztřeštěným a tím, že to nedělá často, se na to jen tak nezapomene.

Všichni si tak určitě pamatujeme Volkswagen Polo v edici Harlekin. Malý hatchback, který měl různobarevné karosářské panely, se stal ikonou. Původně se mělo postavit jen pár desítek kusů pro výstavy a propagační účely, ale nakonec se odsouhlasila výroba 1000 kusů, z čeho bylo nakonec 3800. První tisícovka má ale dané číslování.

Harlekin vznikl jako vzpomínka na VW Beetle, který byl na jednom propagačním letáku stejně barevně poskládaný. Tehdy chtěl Volkswagen ukázat, že díly z různých ročníků výroby stále pasují na auto a tudíž mohou být levné. Volkswagen si na to vzpomněl v roce 1995 s Polem, nizozemské zastoupení si vzpomnělo letos s aktuální generací.

Harlekin se málokdy objeví na prodej v původním stavu, velmi často jde totiž o složené doma složené kousky. Teď je ale jeden originál na prodej v Česku. Auto je z první série, tedy jeden z tisíců kusů. Navíc jeden z posledních, jak dokazuje klíčenka z číslem 0965. Na fotografiích z inzerátu má vůz najeto 200.681 km.

Vůz má kompletní servisní historii a jako bonus je k němu i původní katalog. Prodejce zmiňuje, že vyjma dálkového odemykání pravých dveří je vůz bez chyb, a navíc po výměně brzd a provozních kapalin. Ve výbavě nechybí třeba originální autorádio VW Alpha. Pod kapotou je čtrnáctistovka o výkonu 55 kW.

Perfektní stav bez rzi na kritických místech dokládá fotogalerie. Hlavně díky tomu je v aktuální a již tak řídké nabídce unikátní. Cena za tento vůz činí 85.000 Kč. Pokud zohledníme stav, originalitu a fakt, že jde o číslovaný kousek z první série, je to cena více než oprávněná, a to i s přihlédnutím k tomu, že to na evropském trhu ojetin není nejdražší kousek. Ze všech devadesátkových Volkswagenů Polo má navíc tento jeden z největších potenciálu růstu na ceně.

Inzerát zde.