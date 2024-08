Vzácný Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec II Nür od Nismo je na prodej. Cena v aukci šplhá k mnoha milionům

Jako by nebyly ceny Nissanů GT-R R34 už tak absurdní, u speciálních verzí s továrním tuningem to platí dvojnásob. Tento exemplář je extrémně vzácnou variantou už tak vzácného auta – posuďte sami. Model V-Spec II navázal na „jedničku“ ještě tužším odpružením, většími zadními kotouči, karbonovou kapotou a tak dále. Specifikace Nür pak znamenala specifikaci motoru N1 s lepšími turbodmychadly, zesíleným blokem, písty i ojnicemi, novým olejovým a vodním čerpadlem, výfukem nebo rychloměrem ocejchovaným do 300 km/h.

K tomu všemu pak přibývá specifikace Nismo R1 s novou řídicí jednotkou, sportovními filtry, vstřikovači, hlavním ložiskem, přepážkou olejové vany, zesíleným rozvodovým řemenem a mnoha dalšími prvky, které by vydaly na knihu. Tento kousek pak vyjel z továrny Omori s lakem Pearl White a originálními polepy, mnoha karbonovými doplňky a bodykitem Nismo Z-Tune – má mimochodem zadní LED světla Nismo. Jezdí na 18palcových kolech Volk Racing TE37, za nimiž se skví zlatavé brzdiče Brembo. Má po servisu a nájezd činí pouhých 38.215 kilometrů. K mání je v aukci Collecting Cars, zatím poslední příhoz má hodnotu přibližně 6,9 milionu korun.