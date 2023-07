Vzácný elektrický kabriolet Mini Cooper se ukázal v krásné galerii. Vypadá skvěle, ale moc daleko nedojede

Elektrické Mini se stahovací střechou je prozatím limitkou pouze 999 kusů. S řízením vlevo jich pak bude pouze 849.

Automobilka Mini se pustila do výroby elektrických aut, prvním takovým modelem byl tradiční hatchback, nyní ale přišel čas na další populární karosářskou variantu - kabriolet. O modelu už jsme toho napsali dost, hodí se však připomenout, že k pohonu slouží vpředu uložený elektromotor o výkonu 135 kW (184 koní), se kterým je vůz schopný akcelerovat z 0 na 100 km/h za 8,2 sekundy.

Plátěná střecha se stahuje elektricky a jde to i za jízdy do rychlosti 30 km/h. Vůz obouvá 17palcová kola v unikátním designu. Vozy na nově zveřejněné fotogalerii obouvají ekologické letní pneumatiky Pirelli Cinturato P7. Ačkoliv by z modelu klidně mohla být masovka, rozhodli se v Mini limitovat výrobu na 999 kusů, z toho 150 zamíří do Anglie. Model bude vznikat současně s běžným kabrioletem se spalovacím motorem v Nizozemsku.

Elektrický hatchback Mini Cooper SE stojí v Česku minimálně 917.100 Kč, kabriolet s tříválcem 1.5 vyjde na 755.300 Kč. Cena za elektrický kabriolet byla stanovena na 52.500 liber, tedy v přepočtu 1.447.800 Kč. Specifikace jsou fixní v barvách White Silver a Enigmatic Black. Baterie o kapacitě 34,7 kWh nabídne dojezd na jedno nabití 201 kilometrů. Na dálkové cestování tedy není.