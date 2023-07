Vzácný Czinger 21C V Max se poprvé ukázal v Evropě. Výrazný nátěr má zajímavé kořeny

Czinger 21C V Max se v Evropě ukázal v mimořádně výrazném laku odkazujícím na rodnou zemi. Vůz si můžete koupit ve třech zemích Evropy.

Malosériového výrobce Czinger pravděpodobně moc lidí nezná. Důvodem může být, že jde o mladou automobilku, kterou v Kalifornii založili v roce 2019 bratři Kevin a Lukas Czingerovi a zadruhé, v Evropě zatím nemělo žádné z jejich aut oficiální premiéru, ačkoliv zde značka má zastoupení v Barceloně, Londýně a Mnichově. Festival rychlosti v Goodwoodu však poskytl vhodnou příležitost, aby bratři veřejnosti prezentovali nový model 21C V Max s cílem vyniknout mezi zavedenými supersporty.

Výstava byla spojená s prezentací nového laku Golden State of Mind, který nešlo přehlédnout. Jak je z názvu patrné, jeho inspirací se stal kalifornský mák, který je místní národní květinou. Aby bylo publikum ještě více ohromeno, jeho nositelem byla vrcholná verze V Max s maximální rychlostí 407 km/h. Není divu, že vůz drží rekordy na okruzích Laguna Seca a Circuit of the Americas.

Navzdory dnešnímu elektromobilnímu šílenství, si 21C V Max ponechává spalovací motor. Základem hybridního pohonu je elektrifikovaný, dvakrát přeplňovaný, vidlicový osmiválec vlastní výroby s výkonem 932 kW.

Pří návrhu karoserie promítli bratři do exteriéru křivky bojového letounu SR-71 Blackbird. To je patrné na velmi štíhlém kokpitu se dvěma za sebou uspořádanými sedadly. Tato koncepce prý poskytuje nejlepší aerodynamické vlastnosti. Klade velmi nízký odpor a při rychlosti 322 km/h tlačí vůz k zemi hmotností 2,5 tuny. Také vertikálně se otevírající dveře připomínají křídla.

Jako Pete Mitchell z filmu Top Gun si budete připadat i za hranatým volantem. Na něm najdete většinu ovladačů multimediálního zařízení s integrovaným přístrojovým štítem. Kvůli úzké konstrukci totiž na palubní desce zbylo místo jen na pár tlačítek. Odstín kalifornského máku tu zastupuje pouze prošívání. Primární roli hraje karbonové vlákno a tmavě zelená kůže na minimalistickém polstrování sedadel.

Kromě 21C značka vyvíjí čtyřmístné kupé Hyper GT s blíže neupřesněným termínem vstupu na trh.