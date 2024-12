Vzácnější moderní Fiat asi nenajdete. Pětistovka pro dealery se dodávala i jako Abarth!

Červených Fiatů 500 je jako máku, ale těch se znakem Ferrari je jako šafránu. A když je to Abarth? Tak máte vyhráno.

Automobilka Fiat vydala v roce 2008 tiskovou zprávu, ve které oznamovala, že značka Ferrari si od ní nakoupila dvě stovky městských hatchbacků 500. Tehdy bylo Ferrari ještě součástí koncernu FCA, kompletní osamostatnění Ferrari proběhlo až v lednu roku 2016. Tyto dvě stovky malých Fiatů nebyly určeny pro zákazníky ke koupi, ale byly rozesety po dealerstvích po Evropě, kde sloužily jako náhradní vozy. Šedesát jich mělo řízení vpravo.

Pětistovky vycházely z varianty Sport, která měla pod kapotou 1,4litrový motor o výkonu 100 koní. Lak karoserie byl samozřejmě červený Rosso Corsa, dále tu byly emblémy koně na blatnících, červené brzdové třmeny, sportovní pedály, černě potažený volant s červeným prošíváním, 16palcová kola s pneumatikami 195/45 nebo i speciální výfuk pro trochu živější reprodukci motoru.

Z výbavy lze zmínit automatickou klimatizaci, elektricky ovládané střešní okno, mlhové světlomety, číslo značící o jaký kus z edice se jedná na palubní desce nebo sedadla čalouněná kůží. Tato edice se označuje Ferrari Dealer Edition. Dealerská edice zaujala zákazníky natolik, že se nakonec svolilo k prodeji mnoha kousků soukromým majitelům.

A právě tyto pětistovky jsou extrémně vzácné. Na prodej jsem našel vlastně jen jednu za půl milionu korun, což je asi tak třikrát víc než kolik běžná verze Sport stojí. Nicméně to není vše. Ferrari Dealer Edition není pouze běžná 500, ale také Abarth. Teď to může být trochu matoucí, ale existuje ještě Abarth 500 pro dealery Ferrari, který má plaketku na středovém tunelu, zatímco 500 Sport jí má na palubní desce. Jak je to možné?

Ačkoliv Fiat hovořil o výrobě dvou set kusů pětistovky Sport, aukční společnost Collecting Cars nám odhalila, že jich bylo vlastně jen 132. Zbylých 68 bylo založeno na variantě Abarth 500 Esseesse. Abarth 500 Ferrari Dealer Edition měl tedy motor 1.4 o výkonu 160 koní, samosvorný diferenciál na poháněné přední nápravě či skořepinová sedadla Sabelt.

Později byla k mání i edice Tributo Ferrari, ta už ale nebyla tak omezená a v inzerátech je mnohem běžnější. Verzi Tributo třeba v roce 2010 fasovali jezdci Ferrari v F1, Felipe Massa a Fernando Alonso. Ta jehla v kupce sena, tedy dealerská edice Abarthu, je na prodej v Česku. Stojí 1,5 milionu korun.